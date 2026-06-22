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Aparatoso accidente sobre el tramo carretero Haro–Don Samuel deja a dos lesionados de gravedad

Fuentes del Hospital IMSS-Bienestar “Dr. Janell Romero Aguilar” informaron que ambos pacientes permanecen bajo observación. Su estado de salud se mantiene reservado.

Por Redacción Por Esto!

22 de jun de 2026

1 min

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El vehículo quedó totalmente destrozado tras el impacto.
El vehículo quedó totalmente destrozado tras el impacto. / Foto: Cortesía

Al menos dos personas resultaron gravemente lesionadas durante un aparatoso accidente ocurrido este domingo sobre el tramo carretero Haro–Don Samuel. Unidades de emergencia arribaron al sitio para brindar los primeros auxilios a los lesionados y posteriormente los trasladaron al hospital de Escárcega.

Fuentes del Hospital IMSS-Bienestar “Dr. Janell Romero Aguilar” informaron que ambos pacientes permanecen bajo observación. Su estado de salud se mantiene reservado, en espera de la evolución clínica y de la presencia de familiares para los trámites administrativos correspondientes.

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Los lesionados fueron identificados como Ramona Pozos Vázquez y Federico García Gómez, ambos originarios del ejido Emiliano Zapata No. 3, perteneciente al municipio de Candelaria.

El Departamento de Trabajo Social del hospital hizo un llamado a los familiares de las víctimas para presentarse al nosocomio, ya que la presencia de un pariente directo es indispensable para la toma de decisiones médicas y los procedimientos legales derivados del accidente.

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