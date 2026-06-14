Mérida se prepara ante fenómenos sísmicos con actualización de protocolos y tecnología

Los recientes movimientos telúricos registrados en Yucatán y la transformación urbana de Mérida, que en los últimos años ha experimentado un importante crecimiento vertical, llevaron al Ayuntamiento de la capital yucateca a revisar de manera integral su sistema de detección de sismos y a reforzar la capacitación en protección civil.

La directora de Gobernación del Ayuntamiento, Carmen González Martín, informó que actualmente se encuentra en revisión el equipo de detección sísmica instalado en el Cementerio General, con el objetivo de verificar su funcionamiento y determinar si requiere una actualización tecnológica. Explicó que el sistema tiene varios años de operación y las autoridades municipales buscan garantizar que responda adecuadamente ante cualquier eventualidad.

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Paralelamente, el personal de Protección Civil municipal ya recibe capacitación especializada para fortalecer los protocolos de actuación y extender esta preparación a establecimientos comerciales, empresas y edificios de varios niveles.

Nueva realidad urbana

La necesidad de actualizar estos procedimientos responde a una nueva realidad urbana. Mérida, tradicionalmente caracterizada por viviendas de un piso, ha incorporado en la última década torres departamentales, complejos habitacionales verticales y edificios corporativos de gran altura, lo que plantea retos distintos en materia de evacuación y respuesta ante emergencias.

González Martín señaló que las autoridades trabajan en la definición de procedimientos diferenciados para actuar ante sismos de distintas magnitudes y en mecanismos que permitan informar oportunamente a la ciudadanía en caso de registrarse un evento sísmico.

La funcionaria reconoció que, aunque desde el año pasado se han reportado temblores en el Sur del estado, actualmente Yucatán no cuenta con una alerta sísmica activa como la que opera en algunas regiones del país.

Por ello, destacó la importancia de mantener una estrecha coordinación con la Coordinación Estatal de Protección Civil (Procivy) y de participar en cualquier esquema de alerta más avanzado que pudiera desarrollarse en el futuro.

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Baja sismicidad

Los recientes sismos registrados en el Cono Sur han sido de baja magnitud y no han ocasionado daños materiales ni personas lesionadas. Sin embargo, han despertado el interés de las autoridades y de la población debido a que la entidad históricamente ha sido considerada una zona de baja sismicidad.

Especialistas y autoridades de protección civil han señalado que los movimientos registrados en municipios como Ticul, Muna y Santa Elena están asociados a fallas geológicas locales y procesos naturales de reajuste de la corteza terrestre. Aunque no representan, por ahora, un riesgo mayor para la población, sí evidencian la necesidad de fortalecer la cultura de la prevención y la capacidad de respuesta institucional.

En este contexto, el Ayuntamiento de Mérida busca adelantarse a posibles escenarios de riesgo mediante la revisión de sus sistemas de monitoreo y la actualización de sus protocolos de actuación.

La apuesta, señalan las autoridades, es que la prevención avance al mismo ritmo que el crecimiento de la ciudad, de modo que Mérida cuente con herramientas y procedimientos adecuados para responder ante fenómenos que, aunque poco frecuentes en Yucatán, ya forman parte de la realidad reciente de la entidad.