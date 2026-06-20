Captan a jóvenes burlando seguridad en cenote de la UADY; video causa revuelo tras caso de joven desaparecida

Un video que circula ampliamente en redes sociales muestra a varios jóvenes evadiendo las restricciones de acceso para ingresar a un cenote ubicado en las inmediaciones del Campus de Ciencias Sociales, Económico-Administrativas y Humanidades de la Universidad Autónoma de Yucatán (UADY).

Noticia Destacada Joven habría caído a cenote de la UADY; autoridades implementan operativo sin éxito, este sábado continuarán

En las imágenes se observa a personas saltando bardas de block, atravesando mallas de contención verdes y caminando por senderos no autorizados hasta llegar al borde del cenote. En algunas tomas aparece una persona dentro del cuerpo de agua, mientras otras muestran el difícil acceso al sitio. El material, que ha generado gran atención, corresponde al mismo cenote donde el viernes 19 de junio se reportó la caída de una joven.

De acuerdo con reportes, la joven presuntamente cayó o ingresó al cenote y no volvió a salir a la superficie, lo que activó un operativo de búsqueda por parte de elementos de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) de Yucatán, paramédicos y buzos. Las labores se extendieron durante la tarde y noche del viernes, pero fueron suspendidas por falta de iluminación. Este sábado por la mañana se reanudaron y concluyeron sin localizar a ninguna persona ni cuerpo en el cenote.

El sitio es el mismo donde se reportó la desaparición de una joven tras caer al agua el pasado viernes.

Hasta el momento no se ha confirmado oficialmente la identidad de la joven ni si forma parte de la comunidad universitaria. La zona del cenote se mantenía restringida por razones de seguridad, precisamente por los riesgos que representa el acceso no autorizado.

Este incidente revive la preocupación por la seguridad en el lugar. En enero de 2025, un estudiante de segundo semestre de la Facultad de Derecho de 18 años perdió la vida al ahogarse en el mismo cenote tras lanzarse al agua junto con compañeros.

El video que circula ha intensificado el debate público sobre la efectividad de los controles de acceso a espacios naturales peligrosos dentro y alrededor de las instalaciones universitarias. Usuarios en redes cuestionan si las medidas de seguridad son suficientes para evitar que estudiantes y visitantes ingresen a zonas de alto riesgo.

Autoridades universitarias y de la SSP aún no han emitido un comunicado detallado sobre el caso.

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JGH