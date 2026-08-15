Fuerte encontronazo entre camioneta y automóvil provoca caos vial en la colonia Insurgentes

Un accidente entre una camioneta particular y un automóvil compacto generó afectaciones a la circulación y dejó daños materiales de consideración, la tarde de este sábado en la colonia Insurgentes de Ciudad del Carmen. El percance ocurrió sobre la avenida Periférica Norte, en el cruce con la calle 35, a las afueras de la iglesia del Señor de la Misericordia, donde una camioneta Chevrolet S10 Max, color gris, con placas CU-4669-A del estado de Campeche, intentaba incorporarse a la vialidad principal.

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De acuerdo con los primeros reportes, el conductor de la camioneta se disponía a salir del estacionamiento del templo para tomar la avenida Periférica Norte, sin embargo, al realizar la maniobra terminó impactando de frente contra el costado derecho de un Dodge Attitude color rojo vino, con placas DGH-156-C del estado de Campeche.

El automóvil circulaba sobre la avenida y, presuntamente, contaba con la preferencia de paso al momento del impacto. Debido a la fuerza del choque, el Dodge presentó daños en la carrocería y las puertas laterales del costado derecho, mismas que terminaron considerablemente abolladas y afectadas.

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Tras la colisión, ambas unidades quedaron detenidas sobre el carril izquierdo de circulación, provocando reducción de espacio para los automovilistas y complicaciones en el flujo vehicular de la zona. Al lugar acudieron ajustadores de las compañías aseguradoras y peritos de Tránsito, quienes realizaron las diligencias correspondientes para determinar la responsabilidad en el accidente.

Por fortuna, no se reportaron personas lesionadas. Luego de dialogar y llegar a un acuerdo entre las partes involucradas, las unidades fueron retiradas del lugar, permitiendo que la circulación sobre la avenida Periférica Norte volviera a la normalidad.