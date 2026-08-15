Policías auxilian a hombre que se quedó dormido al volante de un vehículo encendido

Momentos de preocupación vivieron automovilistas y peatones en la colonia Limonar, luego de que un hombre de aproximadamente 50 años fuera localizado completamente dormido al volante de un vehículo que permanecía encendido y detenido en plena vía de circulación.

El hecho ocurrió sobre la avenida 10 de Julio, en su cruce con la calle 40, donde ciudadanos se percataron de que el conductor permanecía inmóvil dentro de un Volkswagen Jetta color plata, con placas DGK-208-C del estado de Campeche. De acuerdo con los reportes, el hombre presuntamente se encontraba bajo los efectos del alcohol y había quedado profundamente dormido frente al volante, pese a que otros conductores utilizaban el claxon para intentar llamar su atención.

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Ante el temor de que pudiera sufrir algún accidente o provocar una tragedia, además del riesgo que representaba para peatones y automovilistas que circulaban por la zona, ciudadanos solicitaron la intervención de elementos de la Policía Municipal de Tránsito .Al arribar, los agentes se aproximaron al automóvil y encontraron al conductor aún dormido. Tras tocar la ventanilla y establecer contacto directo con él, finalmente logró despertar, aunque se encontraba notablemente desorientado y aparentemente no comprendía lo que ocurría a su alrededor.

Ante esta situación, los oficiales optaron por privilegiar su seguridad y evitar que volviera a ponerse al volante. El hombre fue colocado en los asientos traseros del automóvil, mientras uno de los agentes tomó el control del vehículo para trasladarlo hasta su domicilio.

La unidad policial escoltó el recorrido hasta el domicilio del conductor, donde fue entregado a sus familiares, con el objetivo de evitar que continuara conduciendo en esas condiciones y pudiera poner en riesgo su propia integridad o la de terceras personas. La intervención de los agentes permitió retirar de la circulación una situación potencialmente peligrosa, además de evitar que el hombre pudiera sufrir un accidente o provocar daños a otros usuarios de la vía.