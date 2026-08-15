Vinculan a proceso a José N por homicidio tras choque en Imí III

La Fiscalía General del Estado de Campeche informó que este 15 de agosto, un Juez de Control determinó la vinculación a proceso de José N por el delito de homicidio a título de dolo eventual, derivado del hecho de tránsito ocurrido el pasado 1 de agosto en Imí III, Campeche, donde tres personas perdieron la vida.

De acuerdo con los reportes sobre el accidente, una familia, presuntamente originaria de Hecelchakán, viajaba a bordo de un automóvil Mitsubishi Mirage rojo sobre la avenida Pedro Sainz de Baranda, a la altura del poblado de Imí III, cuando fue impactada de frente por una camioneta Chevrolet Trax café.

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Según versiones de testigos, el conductor de la camioneta habría perdido el control al subir al camellón central, para posteriormente girar y terminar dentro de la zona de manglar. El impacto provocó la muerte de tres personas, mientras que otras tres resultaron gravemente lesionadas. Los daños materiales fueron estimados en poco más de un millón de pesos.

El accidente ocurrió alrededor de las 15:00 horas, cuando el automóvil compacto circulaba en dirección del Periférico Pablo García I. Montilla hacia el malecón de San Francisco de Campeche. La Fiscalía señaló que la vinculación a proceso se determinó después de que la autoridad judicial analizara los datos de prueba presentados durante la audiencia y considerara que existen elementos suficientes para continuar el proceso penal. José N permanece sujeto a prisión preventiva oficiosa como medida cautelar, mientras continúan las investigaciones conforme a las disposiciones legales aplicables.