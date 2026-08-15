Muere persona en un accidente de auto; así ocurrieron los hechos

JOSÉ MARÍA MORELOS. - Una persona perdió la vida en un accidente que se registró la tarde de este sábado sobre la carretera estatal Dziuché entronque a Tihosuco, tramo Huay Max X cabil. Información recabada en el lugar de los hechos indican qué dos personas, una hombre, viajaba a bordo de una motocicleta, en dirección de oriente a poniente (rumbo, Saban) sobre la carretera estatal.

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En algún momento, la persona que manejaba la moto perdió el control de la unidad intentó salir de la carretera, pero al maniobrar para evitar que se fuera al monte, la moto derrapó y el operador cayó sobre la carretera perdiendo la vida Al sitio llegaron policías destacados en Saban y después dos unidades de auxilio y rescate de bomberos. La persona fallecida era de la comunidad de Saban. Antes que llegara el personal de rescate, al lugar del accidente, arribó la mamá de la persona que se presume falleció en el lugar del percance.