Eclipse solar 12 de agosto: horario en México y cómo verlo en vivo

El cielo mexicano no podrá disfrutar directamente del gran espectáculo astronómico de este miércoles, pero eso no significa que haya que perderse el eclipse solar total del 12 de agosto. La NASA prepara una transmisión en vivo para seguir el fenómeno desde México.

El evento ocurrirá cuando la Luna se coloque frente al Sol y bloquee por completo su luz para las personas ubicadas dentro de la franja de totalidad. El fenómeno avanzará de este a oeste y tendrá diferentes horarios dependiendo del lugar desde donde se observe.

¿A qué hora será el eclipse solar del 12 de agosto?

De acuerdo con la NASA, el eclipse alcanzará su máximo a nivel mundial aproximadamente a las 17:46 UTC. Sin embargo, ese horario no corresponde directamente con el momento en que podrá observarse desde cada región.

En México no será visible, por lo que no será posible observar la totalidad ni una fase parcial desde territorio nacional. Para quienes quieran seguir el acontecimiento, la NASA ofrecerá una transmisión en directo a través de su canal oficial de YouTube.

La transmisión comenzará a las 11:15 horas, tiempo de México, mientras que la información difundida señala que el punto máximo podrá seguirse alrededor de las 12:30 horas en la transmisión para el público mexicano.

¿Dónde se verá el eclipse solar total?

La franja donde la totalidad del eclipse será visible atravesará distintas regiones del planeta. Entre ellas se encuentran Groenlandia, Islandia y el norte de Rusia, además de varias zonas de España y una pequeña parte de Portugal.

En otras regiones de Europa, África y Norteamérica será posible observar el fenómeno de manera parcial. La visibilidad dependerá de la ubicación exacta de cada espectador.

Entre los puntos de España que se encuentran dentro de la trayectoria aparecen ciudades y zonas del norte del país, entre ellas A Coruña, Lugo, Oviedo, Santander, Bilbao, Valladolid, Zaragoza, Valencia y Palma de Mallorca.

¿Cómo seguir el eclipse desde México?

Aunque el eclipse solar no aparecerá en el cielo mexicano, la alternativa será seguir la transmisión de la NASA. De esta manera, los espectadores podrán observar el desarrollo del fenómeno y conocer los momentos más importantes de la jornada astronómica.

Para quienes sí se encuentren en una región donde el eclipse sea visible, es indispensable utilizar protección ocular adecuada y no mirar directamente al Sol sin filtros certificados para eclipses.

¿Cuándo volverá a verse un eclipse solar en México?

Los habitantes de México tendrán que esperar para observar nuevamente un fenómeno de este tipo desde territorio nacional. El próximo evento destacado será el 26 de enero de 2028, cuando ocurra un eclipse solar anular.

A diferencia de un eclipse total, durante el fenómeno de 2028 la Luna no cubrirá completamente el Sol. Debido a su posición y tamaño aparente, quedará visible un brillante “anillo de fuego” alrededor del satélite natural.