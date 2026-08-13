La Madre de Todas las Batallas en Mérida: ¿Dónde ver EN VIVO este sábado 15 de agosto?

Mérida se prepara para vivir una jornada llena de box, freestyle y entretenimiento con la tercera edición de La Madre de Todas las Batallas, evento que reunirá este sábado 15 de agosto a creadores de contenido, personalidades del mundo urbano y figuras del internet en el Parque de Beisbol Kukulcán.

La función ha generado expectativa entre los seguidores de los participantes, especialmente por la combinación de combates de box y enfrentamientos relacionados con el freestyle y las batallas de rap.

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Si no podrás acudir de manera presencial, existe una alternativa para seguir el evento desde cualquier lugar.

¿Cuándo es La Madre de Todas las Batallas en Mérida?

El evento se realizará este sábado 15 de agosto de 2026 en el Parque de Beisbol Kukulcán, en Mérida, Yucatán.

La cartelera contará con distintos enfrentamientos protagonizados principalmente por creadores de contenido locales, además de la participación de figuras vinculadas con el freestyle y el rap.

Uno de los atractivos de la jornada será la conducción a cargo del actor y personalidad de internet Alfredo Adame, quien estará presente durante el desarrollo de las actividades.

¿Dónde ver EN VIVO La Madre de Todas las Batallas 3?

La tercera edición de La Madre de Todas las Batallas podrá seguirse EN VIVO a través de las redes sociales oficiales del evento, por lo que los aficionados podrán disfrutar de la transmisión desde sus dispositivos móviles, computadora o televisión con acceso a internet.

La transmisión digital permitirá seguir los principales momentos de la función, por lo que se recomienda estar atento a las publicaciones de La Madre de Todas las Batallas en sus plataformas oficiales durante este sábado 15 de agosto.

La Madre de Todas las Batallas 3: ¿Quiénes participan?

La cartelera reúne a diversas personalidades de internet y creadores de contenido, entre ellos Eliza la Yuca, Nicole Guzmán “Lady Therian”, Pichurris, Ángel, Cich, Barretas Pinzón, Silverio “Chamaco” Ortiz, Gilberto Keb, Edgar Sosa, Óscar Pereyra y Javo Barrera.

La pelea estelar estará protagonizada por Agustín Fernández, actor y exintegrante de La Casa de los Famosos México, quien subirá al ring para enfrentarse a Bruno Espino, pareja de la cantante y actriz Niurka Marcos.

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También habrá freestyle y batallas de rap

Además de los combates de box, La Madre de Todas las Batallas 3 contará con la presencia de reconocidos exponentes de la escena urbana y del freestyle.

Entre los nombres anunciados se encuentran Aczino, Jony Beltrán, Azuky, Lobo Estepario, Teorema, Nota Roja, RC, Dalia Castella, Lancer Lirical, Ghetto Living, Serko Fu, Mr. Noise y Gerto.

De esta manera, el evento buscará combinar el espectáculo deportivo con las batallas de rap y la participación de figuras conocidas por los aficionados al género urbano.