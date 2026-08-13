Depresión o Tormenta Tropical podría formarse en 24 horas en el Caribe: ¿hay alerta para Yucatán?

Una baja presión en el océano Atlántico mantiene bajo vigilancia a las autoridades de Protección Civil de Yucatán (Procivy), debido a que podría evolucionar a Depresión Tropical o Tormenta Tropical durante las próximas 18 a 24 horas, aunque por el momento no representa una alerta para Yucatán.

De acuerdo con el reporte de Procivy, el sistema se localiza aproximadamente a 4,950 kilómetros al este-sureste de los límites del estado de Yucatán y presenta una trayectoria con desplazamiento hacia el oeste.

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¿La baja presión se convertirá en tormenta tropical?

Protección Civil indicó que existe la posibilidad de que el sistema se desarrolle como Depresión Tropical o Tormenta Tropical de corta duración dentro de las próximas 18 a 24 horas.

Sin embargo, su evolución podría verse limitada una vez que ingrese al Mar Caribe, debido a los fuertes vientos que predominan en esa región, los cuales dificultarían una intensificación adicional del sistema.

Por ello, aunque actualmente no existe una amenaza inmediata para Yucatán, las autoridades mantienen un seguimiento constante de su comportamiento y trayectoria.

¿Hay alerta para Yucatán por la posible tormenta tropical?

Por el momento no se ha emitido una alerta para Yucatán.

Procivy señaló que, independientemente de la evolución que presente la baja presión, se le dará seguimiento puntual debido a su dirección de desplazamiento hacia el oeste.

La distancia actual del sistema respecto a la Península de Yucatán también es un factor importante: se encuentra a casi 5,000 kilómetros de distancia de los límites estatales.

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Esto significa que no hay condiciones para considerar que exista un impacto directo e inmediato en Yucatán, aunque la situación puede cambiar conforme avance el sistema y se conozca con mayor precisión su trayectoria.

Otra onda tropical también es vigilada

Protección Civil Yucatán informó que también mantiene bajo observación una onda tropical localizada al este y a más de 5,000 kilómetros del estado.

Por ahora, este segundo sistema presenta un potencial moderado para desarrollo ciclónico, por lo que continuará bajo vigilancia meteorológica.

¿Qué deben hacer los habitantes de Yucatán?

Aunque no existe una alerta por este sistema, las autoridades recomiendan mantenerse informados mediante los canales oficiales, especialmente durante la temporada de huracanes 2026, que se mantiene activa.

La recomendación es no alarmarse por la posible formación de una tormenta tropical, pero tampoco confiarse ante cambios en la trayectoria o intensidad del sistema.

Procivy continuará actualizando la información conforme existan nuevos datos sobre su evolución.