La Madre de Todas las Batallas en Mérida: Aquí puedes seguir la transmisión EN VIVO hoy sábado 15 de agosto

Mérida se prepara para una jornada de box, freestyle, batallas de rap y entretenimiento con la tercera edición de La Madre de Todas las Batallas, evento que se realizará este sábado 15 de agosto de 2026 en el Parque de Beisbol Kukulcán.

La función reunirá a creadores de contenido, personalidades del mundo urbano y figuras de internet, quienes protagonizarán distintos enfrentamientos ante la expectativa de sus seguidores.

Si no podrás acudir al recinto, también existe la opción de seguir La Madre de Todas las Batallas 3 EN VIVO por internet, a través de las plataformas digitales oficiales del evento.

¿Cuándo es La Madre de Todas las Batallas en Mérida?

La Madre de Todas las Batallas 3 se realizará este sábado 15 de agosto de 2026 en el Parque de Beisbol Kukulcán, en Mérida, Yucatán.

La jornada combinará combates de box con espectáculos relacionados con el freestyle y las batallas de rap, además de la participación de conocidos creadores de contenido.

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Uno de los atractivos será la conducción del evento a cargo de Alfredo Adame, actor y personalidad de internet.

¿Dónde ver EN VIVO La Madre de Todas las Batallas 3?

Quienes no puedan acudir al Parque Kukulcán podrán seguir la transmisión EN VIVO de La Madre de Todas las Batallas 3 a través de las redes sociales oficiales del evento.

La transmisión permitirá disfrutar desde el celular, computadora o televisión con conexión a internet los principales momentos de la función.

Para evitar perderse el inicio de la cartelera, se recomienda estar atento este sábado 15 de agosto a las publicaciones y avisos de las cuentas oficiales de La Madre de Todas las Batallas.

¿Quiénes participan en La Madre de Todas las Batallas 3?

La cartelera contempla la participación de diferentes creadores de contenido y personalidades de internet, entre ellos:

Eliza la Yuca

Nicole Guzmán “Lady Therian”

Pichurris

Ángel

Cich

Barretas Pinzón

Silverio “Chamaco” Ortiz

Gilberto Keb

Edgar Sosa

Óscar Pereyra

Javo Barrera

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Agustín Fernández vs. Bruno Espino

Uno de los enfrentamientos que más expectativa ha generado es el de Agustín Fernández, actor y exintegrante de La Casa de los Famosos México, contra Bruno Espino, pareja de la cantante y actriz Niurka Marcos.

El combate forma parte de los principales atractivos de esta tercera edición.

Freestyle y batallas de rap en Mérida

Además del box, La Madre de Todas las Batallas 3 tendrá una importante presencia de freestyle y rap, con la participación de reconocidos exponentes de la escena urbana. Entre los nombres anunciados se encuentran:

Aczino

Jony Beltrán

Azuky

Lobo Estepario

Teorema

Nota Roja

RC

Dalia Castella

Lancer Lirical

Ghetto Living

Serko Fu

Mr. Noise

Gerto

Con esta combinación de box, freestyle, rap y entretenimiento, La Madre de Todas las Batallas 3 busca ofrecer una jornada diferente para los seguidores de los deportes de combate y la cultura urbana.

Así que si estás en Mérida o quieres seguir el evento desde cualquier otra ciudad, este sábado 15 de agosto puedes estar pendiente de las plataformas oficiales para ver la transmisión EN VIVO de La Madre de Todas las Batallas 3.