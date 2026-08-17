¿Es tóxica? Se roban una sandía en Ciudad del Carmen y dueña pide no consumirla por esta razón

Una peculiar advertencia comenzó a circular en redes sociales luego de que una joven de Ciudad del Carmen, identificada como Danny Sánchez, pidiera no consumir una sandía que presuntamente fue retirada sin autorización de su propiedad, debido a que el fruto formaba parte de una prueba de cultivo y, según explicó, había recibido un tratamiento experimental.

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A través de sus redes sociales, la joven señaló que la sandía “no era para consumo” y aseguró que había sido tratada con un compuesto experimental no apto para consumo humano. Ante ello, hizo un llamado a la persona que se la llevó para que no la ingiera y solicitó que le sean entregadas al menos cinco semillas, pues serían necesarias para obtener los resultados de la prueba que realizaba.

Sánchez afirmó que ya levantó el reporte correspondiente y dio aviso a las autoridades. Sin embargo, en su publicación no especificó qué compuesto habría utilizado, cuáles serían los posibles efectos de consumir el fruto ni ante qué autoridad realizó el reporte. Hasta el momento, tampoco se sabe quién tomó la sandía o si alguna persona llegó a consumirla.

El peculiar aviso generó diferentes opiniones entre los internautas. Algunos cuestionaron que aparentemente no existiera un letrero para advertir que se trataba de un cultivo experimental, mientras otros defendieron a la joven y señalaron que las personas no deberían tomar productos de una propiedad ajena. Aunque Sánchez es identificada en sus redes con Ciudad del Carmen, no precisó en la publicación la ubicación exacta del terreno donde ocurrió el hecho.