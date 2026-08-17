Rescatan a ardilla lesionada tras quedar atrapada entre muros en Ciudad del Carmen

Una ardilla que quedó atrapada entre dos muros de concreto y presentaba lesiones en sus patas traseras fue rescatada por elementos de Protección Civil, luego de que un ciudadano reportara el hecho en la colonia Aviación de Ciudad del Carmen.

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El reporte se recibió sobre la calle 50, en su cruce con la calle 33, frente al hotel Los Arcos, donde un ciudadano identificado como Isaac, dedicado a la venta de sillones, se percató de la presencia del pequeño ejemplar y solicitó el apoyo de las autoridades al observar que se encontraba lesionado, aunque todavía con vida.

Personal de Protección Civil acudió al sitio para verificar la situación y confirmó que la ardilla permanecía atrapada entre las estructuras de concreto. Debido a las condiciones del animal y con el objetivo de evitar que sufriera mayores lesiones, los rescatistas procedieron a liberarla cuidadosamente.

El pequeño ejemplar quedó atrapado entre dos muros de concreto. / Israel Lozano

Para realizar el aseguramiento, uno de los empleados utilizó guantes especiales como medida de protección ante una posible mordedura, logrando poner a salvo al ejemplar.

Posteriormente, la ardilla fue trasladada al Ecoparque Carmen, donde quedó bajo resguardo para recibir valoración y determinar la gravedad de las lesiones que presentaba en sus patas traseras, así como establecer las condiciones necesarias para su recuperación.

La intervención permitió que el animal fuera retirado de la zona de riesgo y recibiera atención especializada, gracias al reporte oportuno del ciudadano y la respuesta de los cuerpos de emergencia.

JGH