Pierde la vida un hombre tras ser arrollado en el tramo carretero Champotón-Campeche

Una persona del sexo masculino perdió la vida luego de ser arrollado por una camioneta Volkswagen con placas YT-0495-F de Yucatán sobre la carretera federal Champotón-Campeche.

El hecho ocurrió la noche de este miércoles, alrededor de las 20:00 horas, a la altura del kilómetro 153, entre las localidades de Villamadero y Haltunchén.

El hoy occiso fue identificado como J.G.C. presuntamente originario de Champotón con domicilio particular en la colonia Los Manguitos.

Al parecer esta persona caminaba sobre la zona de acotamiento de esta vía de comunicación y, debido a las pocas condiciones de visibilidad habría sido arrollado. Serán las autoridades ministeriales quienes determinen el peritaje oficial.

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Al lugar llegaron elementos de la Guardia Nacional, así como de Protección Civil de Champotón, quienes se encargaron de las labores de abanderamiento en la zona del lamentable accidente.

También llegaron paramédicos del Servicio Atención Médica de Urgencias (SAMU) de Champotón, así como de la Comisión Nacional de Emergencias (CNE) pertenecientes a Villamadero, Seybaplaya.

Tras confirmarse el deceso, se procedió al levantamiento del cuerpo a cargo del personal del Servicio Médico Forense (SEMEFO), para posteriormente ser enviado a la morgue en la capital campechana para la necropsia de rigor.

Hasta el momento, y pese a que sería lógico que hubo intervención de las autoridades, no se ha confirmado si alguna persona fue detenida en relación con estos hechos.