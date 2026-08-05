Tres hombres escapan de un anexo en Tizimín y desatan operativo policial

La búsqueda de los tres internos que escaparon de un centro de rehabilitación durante el fin de semana continúa. Familiares de uno de ellos recurrieron a las redes sociales para solicitar el apoyo de la ciudadanía y conocer su paradero.

Según el informe oficial, el problema comenzó cuando una llamada alertó sobre la presunta presencia de personas dentro de las Casas del Bienestar, ubicadas en la colonia La Huayita, lo que provocó una intensa movilización de elementos de la Policía Municipal en Tizimín.

Al arribar al sitio, los agentes fueron informados de que minutos antes el responsable de un centro de rehabilitación había reportado la fuga de tres internos, quienes presuntamente podrían haberse ocultado entre las viviendas del complejo habitacional.

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Posteriormente, los policías acudieron al anexo, donde el encargado confirmó que uno de los internos, quien tenía acceso a la llave del portón, habría aprovechado esa confianza para abrir la reja y facilitar la huida de los otros dos.

Aunque el responsable indicó que no había solicitado apoyo de las autoridades y que se trataba de una situación interna, el reporte ya había generado un amplio despliegue policial en la zona.

Más tarde, una nueva llamada al número de emergencias informó que los tres hombres habían sido retenidos dentro de las Casas del Bienestar. Sin embargo, al verificar el reporte, los oficiales confirmaron que se trataba de una falsa alarma, ya que únicamente se habían escuchado ruidos entre la maleza.

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Tras recorrer el predio y sus alrededores, los elementos no lograron localizar a los fugitivos, por lo que el operativo concluyó sin personas aseguradas.

Recientemente, la búsqueda tomó un giro familiar luego de que Vega G. difundiera un mensaje solicitando ayuda para localizar a su hermano Leander, identificado como uno de los hombres que escapó del centro de rehabilitación.

En su publicación explicó que desde la fuga no han tenido noticias de él y que únicamente desean saber que se encuentra bien. Pidió a quien tenga información sobre su ubicación comunicarse al teléfono 9862231663.