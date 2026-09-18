Arrollan a adulto mayor y lo dejan inconsciente en carretera de Calkiní

Un adulto mayor termino con fuertes lesiones y su bicicleta en dos partes, después de que un vehículo lo arrollara casi al llegar a la comunidad de San Antonio Sahcabchén, donde curiosos que pasaban por el lugar se percataron y dieron parte a las autoridades para su rescate del abuelito quien quedo con múltiples facturas internas por lo que al lugar llegaron rápidamente los paramédicos del sistema de Atención Médica de Urgencias (SAMU) del municipio de Dzitbalché quienes prestaron la atención al adulto mayor quien rápidamente fue trasladado al hospital integral IMSS Bienestar para su pronta valoración médica.

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Los hechos fueron reportados la noche de ayer a eso de las 22:45 en la carretera estatal San Antonio Sahcabchén y Santa Cruz Pueblo, donde se reporte este lamentable accidente donde trascendió que el abuelito ya casi llegaba a su comunidad cuando el vehículo fantasma lo arrollo y después cobardemente se dio a la fuga otras personas que pasaron por el lugar se percataron del abuelito que estaba inconsciente y enseguida marcaron a los números de emergencia 911 para que fuese atendido el adulto mayor.

Tras el reporte se movilizaron rápidamente los paramédicos del sistema de Atención Médica de Urgencias (SAMU), quienes rápidamente atendieron al abuelito quien no podía ni hablar por las fracturas internas que sufrió tras el fuerte impacto, por lo que rápidamente lo subieron a la camilla y lo trasladaron al hospital integral IMSS Bienestar de Calkiní, en el lugar del accidente quedaron sus pertenencias del abuelito quien presuntamente regresaba contento de comprar su bulto para su nieto, así como sus calzados, y su ropa nueva los cuales quedaron en el lugar del accidente junto a su bicicleta la cual quedo partida en dos y sus rines todos chuecos tras el fuerte impacto.

Mas tarde llego de igual forma los paramédicos del SAMU d municipio de Calkiní ya que ellos recibieron el reporte de dos lesionados en el accidente sin embargo solo fue el abuelito que ya se habían llevado, así mismo llegaron elementos de la policía municipal quienes tomaron conocimiento de los hechos y procedieron a recoger las pertenencias del abuelito y la bicicleta que quedo convertido en chatarra los cuales fueron trasladados a la dirección de seguridad pública municipal para el deslinde de responsabilidades