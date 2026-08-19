Perrita recibe machetazo y se infesta de gusano barrenador en Seybaplaya

Una perrita sufrió una grave agresión en el municipio de Seybaplaya, donde recibió una herida provocada, al parecer, por un machete. La lesión dejó expuesta una parte de su rostro y permitió que la herida se infestara con gusano barrenador, lo que puso en riesgo su vida y afectó uno de sus ojos.

Lo anterior fue confirmado por el titular de la Vice Fiscalía General de Delitos contra Animales, Ambiente y Ecosistemas, Alexandro Brown Gantus, quien indicó que las autoridades tomaron bajo resguardo al animal y le proporcionaron atención veterinaria ante la gravedad de las lesiones.

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La perrita recibió atención inicial en una veterinaria de Seybaplaya, donde se valoró la herida provocada por el arma punzocortante. Posteriormente, una rescatista apoyó con su traslado hacia la Unidad Canina de la Vice Fiscalía, donde quedó bajo protección de las autoridades especializadas en casos de maltrato y crueldad animal.

La presencia del gusano barrenador agravó el cuadro, debido a que las larvas pueden afectar tejidos de animales con heridas abiertas. En este caso, la infestación representa un riesgo particular para el ojo de la perrita, por lo que su atención resultó necesaria para contener el daño y preservar, en la medida de lo posible, su integridad.

El ministerio público abrió una carpeta de investigación para esclarecer los hechos y determinar quién provocó la lesión con el arma punzocortante. La autoridad realizará diligencias para obtener información sobre el ataque y localizar al responsable.

Las autoridades recordaron que la crueldad animal puede generar consecuencias penales y económicas, con multas de hasta 35 mil pesos y penas de prisión de hasta cinco años, conforme a la legislación estatal.