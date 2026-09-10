¿Fue accidente o dolo? Autoridades investigan muerte de perro atropellado en avenida de Campeche

La muerte de un perro atropellado en la avenida López Mateos ya es investigada por la Vice Fiscalía General de Delitos contra Animales, Ambiente y Ecosistemas, luego de un reporte recibido a través del 911, sin embargo, cuando las autoridades llegaron al sitio, el animal ya había perdido la vida.

El cuerpo fue levantado y trasladado para realizarle una necropsia, con la finalidad de determinar las causas de la muerte y obtener elementos sobre las lesiones que sufrió. Con estos datos se fortalecerá la investigación para establecer las circunstancias del atropellamiento.

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Durante las primeras diligencias fueron ubicadas tres cámaras de seguridad que podrían haber captado el momento del hecho. Las grabaciones serán revisadas para identificar el vehículo involucrado y conocer la mecánica del accidente.

Además, un testigo se acercó a las autoridades para aportar información sobre lo ocurrido. Su declaración será considerada junto con los videos y los resultados de la necropsia para determinar la responsabilidad correspondiente.

La autoridad informó que ya existen indicios sobre el posible responsable y que espera contar con las grabaciones para completar los elementos de la investigación y, en su caso, presentar el expediente ante un Juez de Control.

Uno de los puntos que deberá determinarse es si el atropellamiento ocurrió de manera accidental o si existió dolo. Esta circunstancia será relevante para establecer la posible responsabilidad penal y las sanciones aplicables.

La Vice Fiscalía recordó que atropellar accidentalmente a un animal y no brindarle atención veterinaria también puede constituir el delito de maltrato animal. Por ello, la responsabilidad no depende únicamente de establecer si el impacto fue intencional.

Cuando se acredita dolo, la conducta puede representar un agravante con sanciones de hasta 35 mil pesos de multa y cinco años de prisión, conforme a la información proporcionada por la autoridad.

El animal llevaba un collar al momento de ser localizado, por lo que también se busca encontrar a sus propietarios. La identificación de la familia permitirá conocer quién era el dueño y aportar mayores datos sobre las circunstancias en las que el perro se encontraba en la vía pública.

La investigación continuará con el análisis de las grabaciones, la declaración del testigo y los resultados de la necropsia. Con esos elementos, las autoridades determinarán si existen condiciones para judicializar el expediente y solicitar al Juez de Control las medidas cautelares que correspondan.