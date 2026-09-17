Vecinos someten a presunto ladrón tras sorprenderlo en domicilio en Ciudad del Carmen

Una fuerte movilización de autoridades y vecinos se registró durante la noche de este miércoles en la colonia Morelos, luego de que un hombre fuera sorprendido presuntamente dentro de un domicilio intentando sustraer diversas pertenencias.

Los hechos ocurrieron sobre la calle 66, entre calle 55, donde vecinos del sector se organizaron para perseguir al sospechoso, quien al verse descubierto intentó escapar del lugar.

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Sin embargo, su intento de huida fue frustrado, ya que varios habitantes de la zona lograron cerrarle el paso, sometiéndolo y propinándole algunos golpes antes de entregarlo a los elementos policiacos que arribaron al sitio.

El masculino presentaba fuertes lesiones sangrantes en el rostro, por lo que fue valorado por paramédicos de la Cruz Roja Mexicana, quienes determinaron que requería atención médica, siendo trasladado posteriormente a un hospital bajo custodia policial.

Durante la intervención, las autoridades lograron recuperar diversos objetos que presuntamente habrían sido sustraídos del domicilio, entre ellos una bocina, una mochila con pertenencias, un par de tenis y un casco para motociclista.

El detenido quedó bajo custodia de las autoridades y, una vez concluida su atención médica, sería puesto a disposición de la Fiscalía General del Estado, junto con los objetos recuperados, para el deslinde de responsabilidades.

Vecinos del sector señalaron que presentarían la denuncia formal, al asegurar que el detenido y otro hombre serían presuntamente responsables de diversos robos registrados recientem