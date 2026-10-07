GPS de iPhone delata a ladrón en Champotón y desencadena despliegue policiaco en la colonia Centenario

El reporte del robo de un teléfono iPhone movilizó a elementos policiacos, luego de que la propietaria activara el sistema de localización del dispositivo y este marcara su ubicación en la colonia Centenario, en Champotón.

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De acuerdo con los datos recabados, el robo ocurrió la mañana de este miércoles en un local ubicado cerca del Seguro Social. Un sujeto ingresó y se llevó el dispositivo.

Al percatarse de que le habían robado su iPhone, la dueña activó el localizador, realizando varios recorridos a bordo de una patrulla, entre ellos sobre la calle 37, de la colonia Centenario.

Dos patrullas se encuentran recorriendo la zona, mientras que los elementos policiales desplegaron recorridos para tratar de dar con el equipo; incluso se subieron al techo de una vivienda y revisaron un lote baldío.

Se presume que el presunto ladrón, al percatarse de que el equipo estaba siendo rastreado, habría optado por tirarlo para evitar ser localizado.

JGH