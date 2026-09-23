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Campeche / Sucesos

¡Lo atraparon con las manos en la masa! Sorprenden a sujeto robando tubería de cobre en Campeche

Sujeto es sorprendido robando tubería de cobre en la colonia Prado y se fuga hacia el muelle de San Román. Pescadores lo reconocen como ladrón de lanchas; FGCAM investiga.

Dismar Herrera

Por Dismar Herrera

23 de sept de 2026

1 min

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Un presunto ladrón provocó un operativo policial tras ser sorprendido en la colonia Prado.
Un presunto ladrón provocó un operativo policial tras ser sorprendido en la colonia Prado. / Dismar Herrera

Un hombre provocó la movilización de elementos policiacos en distintos sectores de la zona sur de Campeche, luego de ser sorprendido cuando presuntamente sustraía tubería de cobre del interior de una vivienda ubicada en la colonia Prado. El sospechoso logró escapar.

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Los uniformados desplegaron un operativo de búsqueda entre el barrio y el muelle de San Román, donde recorrieron calles y zonas cercanas con la intención de localizarlo, pues presuntamente había huido hacia ese sector.

Durante la movilización, los agentes entrevistaron a varios pescadores, quienes señalaron que el hombre sería conocido en la zona. Según relataron, anteriormente lo habrían corrido del área porque ingresaba a lanchas y embarcaciones para sustraer objetos.

El propietario de la vivienda afectada acudió ante la Fiscalía General del Estado de Campeche (FGECAM) para interponer la denuncia correspondiente por el robo de la tubería de cobre.

JGH

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