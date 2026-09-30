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Campeche / Sucesos

Detienen en Nilchí a presunto ladrón de motocicletas tras operativo en Campeche

Un operativo de la SPSC y fuerzas federales en Nilchí derivó en la captura de un sujeto señalado por el robo de una motocicleta en Betania; fue remitido a la Fiscalía.

Por Redacción Por Esto!

30 de sept de 2026

1 min

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Fuerzas estatales y federales detuvieron a un sujeto acusado de robo de motocicleta en Campeche.
Fuerzas estatales y federales detuvieron a un sujeto acusado de robo de motocicleta en Campeche. / Especial

Un operativo conjunto entre corporaciones estatales y fuerzas federales derivó en la detención de un hombre acusado de robar una motocicleta en la comunidad de Betania, municipio de Campeche.

Campeche registró la tasa de divorcios más alta de todo México durante 2025, según datos oficiales del INEGI.

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De acuerdo con el reporte oficial, las acciones se desarrollaron en la localidad de Nilchí, donde agentes de la Secretaría de Protección y Seguridad Ciudadana (SPSC), junto con personal de la Defensa Nacional, la Secretaría de Marina y la Guardia Nacional, desplegaron un recorrido de vigilancia.

El dueño de la motocicleta identificó y señaló directamente al presunto responsable en Nilchí.
El dueño de la motocicleta identificó y señaló directamente al presunto responsable en Nilchí. / Especial

En el sitio, el propietario del vehículo reconoció y señaló directamente al presunto responsable del hurto cometido momentos antes en el poblado vecino de Betania, lo que motivó su inmediata intervención por parte de las fuerzas de seguridad.

Tras su captura, el sospechoso fue trasladado y puesto a disposición de la Fiscalía General del Estado de Campeche (FGECAM), dependencia que abrirá la carpeta de investigación correspondiente para determinar su situación legal.

JGH

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