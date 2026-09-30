Detienen en Nilchí a presunto ladrón de motocicletas tras operativo en Campeche

Un operativo conjunto entre corporaciones estatales y fuerzas federales derivó en la detención de un hombre acusado de robar una motocicleta en la comunidad de Betania, municipio de Campeche.

Noticia Destacada Primer lugar nacional: Por esta razón Campeche encabeza la lista de divorcios en todo México

De acuerdo con el reporte oficial, las acciones se desarrollaron en la localidad de Nilchí, donde agentes de la Secretaría de Protección y Seguridad Ciudadana (SPSC), junto con personal de la Defensa Nacional, la Secretaría de Marina y la Guardia Nacional, desplegaron un recorrido de vigilancia.

El dueño de la motocicleta identificó y señaló directamente al presunto responsable en Nilchí. / Especial

En el sitio, el propietario del vehículo reconoció y señaló directamente al presunto responsable del hurto cometido momentos antes en el poblado vecino de Betania, lo que motivó su inmediata intervención por parte de las fuerzas de seguridad.

Tras su captura, el sospechoso fue trasladado y puesto a disposición de la Fiscalía General del Estado de Campeche (FGECAM), dependencia que abrirá la carpeta de investigación correspondiente para determinar su situación legal.

JGH