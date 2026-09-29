Vecinos retienen y golpean a presunto ladrón tras señalarlo por robo en el fraccionamiento Puente de la Unidad

Una intensa movilización de elementos policiacos y de cuerpos de emergencia se registró durante la noche de este martes en el fraccionamiento Puente de la Unidad, luego de que vecinos retuvieran, amarraran y golpearan a un hombre al que señalaron como presunto responsable del robo de una vivienda.

De acuerdo con los datos recabados en el lugar, los hechos ocurrieron después de que el sujeto presuntamente ingresara a un domicilio y sustrajera una caja que contenía diversas herramientas. Al percatarse de lo ocurrido, varios vecinos comenzaron a perseguirlo hasta darle alcance en calles del sector.

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Una vez retenido, los ciudadanos lo amarraron de pies y manos y lo dejaron tendido boca abajo, además de golpearlo en repetidas ocasiones. La agresión le provocó diversas lesiones visibles, principalmente en el rostro, que terminó ensangrentado.

Ante el reporte de una persona presuntamente golpeada por ciudadanos, elementos de la Policía Estatal y Preventiva acudieron al sitio y tomaron el control de la situación, interviniendo para evitar que el hombre continuara siendo agredido.

Elementos de la Policía Estatal y Preventiva acudieron al lugar. / Por Esto.

Los agentes procedieron a desatarlo y solicitaron la presencia de una ambulancia. Minutos después arribaron elementos de Protección Civil, quienes le brindaron atención prehospitalaria y realizaron una valoración para determinar la gravedad de sus lesiones.

Tras permanecer varios minutos bajo observación, el hombre logró estabilizarse en el lugar y, al no considerarse necesario su traslado a un hospital, permaneció en la zona mientras los agentes realizaban las diligencias correspondientes.

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Según la información obtenida en el sitio, el afectado manifestó que no presentaría una denuncia formal ante la Fiscalía por la agresión. Posteriormente, los policías retiraron al hombre del lugar para evitar que volviera a ser agredido, y más tarde fue entregado a sus familiares, quienes acudieron para auxiliarlo.

Durante la intervención, otros vecinos señalaron al mismo individuo como presunto responsable de robos ocurridos anteriormente en la zona. Según sus testimonios, en ocasiones anteriores habrían desaparecido de sus viviendas y patios objetos como sillas, mesas, tanques de gas y herramientas, entre otros artículos.

Vecinos señalaron al individuo como presunto responsable de robos. / Por Esto.

Los señalamientos de los vecinos quedaron únicamente como acusaciones realizadas en el lugar, por lo que corresponderá a la autoridad ministerial determinar, en caso de existir una denuncia formal, si existe responsabilidad del señalado en los hechos.

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