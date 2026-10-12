Síguenos

Última hora

Quintana Roo

Hombre cae de un tercer piso en Cielo Nuevo, Cancún, y termina hospitalizado

Campeche / Sucesos

¡No era ladrón! Vecino reparaba su techo y termina provocando movilización policial en Campeche

Un reporte de robo a negocio movilizó a la Policía Estatal en el barrio de San Francisco. La alerta fue descartada tras aclarar que un vecino solo reparaba su techo.

Dismar Herrera

Por Dismar Herrera

12 de oct de 2026

1 min

Compartir

Redimensionar texto

Un supuesto robo a negocio generó una rápida movilización policiaca en el barrio de San Francisco.
Un supuesto robo a negocio generó una rápida movilización policiaca en el barrio de San Francisco. / Dismar Herrera

Un reporte de robo a negocio movilizó a elementos de la Policía Estatal y motorizados en el barrio de San Francisco, luego de que se alertara sobre un sujeto que presuntamente se encontraba en el techo de un inmueble.

Un ataque directo en un rancho de la zona rural de Sabancuy dejó un saldo de un hombre ejecutado y dos heridos.

Noticia Destacada

Trasladan a hospitales de la capital de Campeche a dos heridos de bala en Sabancuy; uno está crítico

Los hechos ocurrieron en la calle 16, entre Ponciano Arriaga, donde los agentes desplegaron un dispositivo de seguridad y se entrevistaron con el encargado del establecimiento, quien negó que se hubiera cometido algún delito.

Durante las indagaciones se supo que un vecino se encontraba en el techo de su vivienda realizando reparaciones, situación que fue reportada por otra persona al confundirla con una posible actividad delictiva.

El reporte quedó descartado como falso, aunque los agentes permanecieron algunos minutos en la zona para abanderar el lugar antes de retirarse.

JGH

Te puede interesar