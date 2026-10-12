¡No era ladrón! Vecino reparaba su techo y termina provocando movilización policial en Campeche

Un reporte de robo a negocio movilizó a elementos de la Policía Estatal y motorizados en el barrio de San Francisco, luego de que se alertara sobre un sujeto que presuntamente se encontraba en el techo de un inmueble.

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Los hechos ocurrieron en la calle 16, entre Ponciano Arriaga, donde los agentes desplegaron un dispositivo de seguridad y se entrevistaron con el encargado del establecimiento, quien negó que se hubiera cometido algún delito.

Durante las indagaciones se supo que un vecino se encontraba en el techo de su vivienda realizando reparaciones, situación que fue reportada por otra persona al confundirla con una posible actividad delictiva.

El reporte quedó descartado como falso, aunque los agentes permanecieron algunos minutos en la zona para abanderar el lugar antes de retirarse.

JGH