Cuatro municipios de Campeche registran hechos violentos en un solo fin de semana

Durante el fin de semana se registraron diversos hechos delictivos en distintos puntos del estado, entre ellos, ataques con arma de fuego contra una vivienda en Sabancuy y un asesinato dentro de un establecimiento en Champotón. En Ciudad del Carmen fue detenida una persona en posesión de un arma, cargadores y presuntas sustancias ilícitas, mientras que en Calakmul fue asegurado un hombre señalado como probable responsable de un homicidio calificado.

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En las últimas horas, ataques con arma de fuego, homicidios y detenciones relacionadas con la portación de armas y presuntas sustancias ilícitas formaron parte de los hechos delictivos registrados en distintos municipios del estado.

Uno de los hechos ocurrió en Sabancuy, donde sujetos armados atacaron a balazos la fachada de una vivienda ubicada sobre la calle Morelos, en la colonia Centro. El ataque generó la movilización de las autoridades luego de que vecinos reportaran haber escuchado varias detonaciones. Al salir de sus viviendas, los habitantes se percataron de que el inmueble presentaba impactos de bala en la fachada. Pese a que la zona es señalada como un punto de alto tránsito de personas, no hubo heridos. Elementos de la Policía Municipal acudieron al sitio, acordonaron el área y resguardaron la escena en espera del personal de la Vicefiscalía General Regional. Hasta el cierre de esta edición, no se reportó la detención ni la identificación de los presuntos agresores.

En otro hecho, un hombre de 43 años, identificado con las iniciales J.A.S.M., fue asesinado a balazos al interior de un establecimiento ubicado en la colonia Chen Pec, en Champotón, cuando se encontraba dentro del Six San Carlos, ubicado sobre la calle 24 por 37. De acuerdo con los primeros datos, un hombre ingresó al establecimiento y le disparó a quemarropa, provocándole lesiones que le causaron la muerte. Tras el ataque, la zona fue acordonada por elementos de la Policía Municipal, mientras que agentes ministeriales realizaron el procesamiento de la escena y las diligencias correspondientes. Por este homicidio no se reportaron personas detenidas hasta el cierre de esta edición. El caso es investigado como homicidio doloso y se trata del cuarto asesinato registrado durante el mes de julio en el estado.

En Ciudad del Carmen, elementos de la Policía Estatal detuvieron a un hombre identificado como José N, de 49 años y originario de Tabasco, durante un operativo de vigilancia y prevención realizado en la colonia Solidaridad Urbana. La intervención se registró sobre la calle Músico, por avenida Contadores, cuando los agentes ubicaron un vehículo. Durante la revisión, los policías aseguraron un arma corta calibre 9 milímetros, dos cargadores abastecidos, 49 dosis de polvo con características similares a la cocaína, dinero en efectivo y un teléfono celular. Derivado del aseguramiento del arma y los cartuchos, el detenido fue puesto a disposición de la Fiscalía General de la República, autoridad que dará seguimiento a las investigaciones y determinará su situación jurídica. Se trata del único sospechoso turnado ante instancias federales.

En el municipio de Calakmul, policías estatales detuvieron a Luis Armando N, de 26 años, señalado como probable responsable del delito de homicidio calificado, tras un hecho ocurrido en las instalaciones de la palapa El Chivo, ubicada sobre un camino de terracería cercano a la localidad de Constitución. Luego de recibir un reporte a través del C5, los agentes se trasladaron al lugar, donde encontraron a una persona retenida por ciudadanos, quienes lo señalaron como presunto responsable de haber lesionado con un arma blanca a un hombre que posteriormente perdió la vida en el sitio. Luis Armando N fue puesto a disposición de la Vicefiscalía General Regional con sede en Escárcega, donde se determinará su situación jurídica por su probable responsabilidad en el delito de homicidio calificado.

JGH