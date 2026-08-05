Ejecutan a un hombre en Candelaria

Un hombre fue localizado sin vida durante la noche del lunes a un costado de un predio en la comunidad Miguel Alemán, perteneciente al municipio de Candelaria; la víctima identificada preliminarmente como Santiago B. V., “El Piojo”.

De acuerdo con los primeros reportes, el cuerpo presentaba lesiones relacionadas con impactos de arma de fuego; sin embargo, serán las autoridades ministeriales las encargadas de determinar las causas exactas del fallecimiento.

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Tras recibir el reporte al 911, los cuerpos de auxilio y elementos de seguridad acudieron al sitio. A su llegada, paramédicos confirmaron que la persona ya no contaba con signos vitales, por lo que se dio aviso a las autoridades correspondientes.

El área fue acordonada por agentes policiacos para preservar indicios y permitir las labores del personal especializado. Posteriormente, elementos de la Fiscalía General del Estado (FGE) realizaron las diligencias correspondientes, así como el levantamiento del cuerpo y traslado al Servicio Médico Forense.

Fiscalía Candelaria

De manera extraoficial, trascendió que la víctima presentaba más de una lesión por arma de fuego y signos de violencia; no obstante, esta información no ha sido confirmada oficialmente.

La Fiscalía General del Estado inició carpeta de investigación para esclarecer la mecánica de los hechos, establecer el posible móvil y determinar la responsabilidad de los involucrados.

Preocupación

Habitantes de la región señalaron que el caso generó preocupación entre la población, mientras las autoridades continúan con las investigaciones para obtener información que permita esclarecer lo ocurrido en Candelaria.