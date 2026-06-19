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Campeche / Sucesos

Campeche: Aparatosa volcadura en Samulá deja daños totales

Una volcadura registrada en el poblado de Samulá dejó un automóvil con daños totales, tras perder el conductor el control del volante en una pendiente.

Dismar Herrera

Por Dismar Herrera

19 de jun de 2026

1 min

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FGECAM investiga accidente vehicular en Samulá
FGECAM investiga accidente vehicular en Samulá

Una aparatosa volcadura se registró en el poblado de Samulá, donde un automóvil terminó con severos daños tras salirse de control y volcar sobre una de las vialidades de la comunidad.

Los hechos ocurrieron sobre la calle 4-B entre Portillo y calle 6, cuando el conductor de la unidad subía una pendiente, pero durante el viaje perdió el control del volante, lo que provocó que el vehículo terminara volcado.

Paramédicos del Sector Salud acudieron al lugar para valorar al conductor, mientras que la unidad resultó con daños totales; ante esto, el caso fue turnado ante la Fiscalía General del Estado para el deslinde de responsabilidades.