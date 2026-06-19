Campeche: Aparatosa volcadura en Samulá deja daños totales

Una aparatosa volcadura se registró en el poblado de Samulá, donde un automóvil terminó con severos daños tras salirse de control y volcar sobre una de las vialidades de la comunidad.

Los hechos ocurrieron sobre la calle 4-B entre Portillo y calle 6, cuando el conductor de la unidad subía una pendiente, pero durante el viaje perdió el control del volante, lo que provocó que el vehículo terminara volcado.

Paramédicos del Sector Salud acudieron al lugar para valorar al conductor, mientras que la unidad resultó con daños totales; ante esto, el caso fue turnado ante la Fiscalía General del Estado para el deslinde de responsabilidades.