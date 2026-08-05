Clima en Yucatán 6 de agosto: Onda Tropical 25 mantendrá lluvias fuertes este jueves

Las lluvias fuertes continuarán en Yucatán durante este jueves 6 de agosto debido a la cercanía de la Onda Tropical número 25, informó el Centro Hidrometeorológico Regional “Mérida”.

Detalló que un canal de bajas presiones y la cercanía de la Onda Tropical número 25 estarán dejando lluvias puntuales fuertes en el Oriente y Sur de Yucatán.

Además, el ambiente será caluroso a muy caluroso en el día y cálido al amanecer, con vientos del Este-Sureste y Norte-Noreste con rachas mayores a 40 km/h.

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En Mérida, la temperatura máxima alcanzará alrededor de los 38° C durante la tarde, mientras que la mínima será cercana a los 25° C al amanecer.

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Aunque las primeras horas del día podrían sentirse ligeramente frescas, por la noche volverá el ambiente cálido en gran parte de la capital yucateca.

Para el puerto de Progreso se esperan temperaturas de entre 23 y 34° C, con una mañana relativamente fresca y una tarde cálida debido a la humedad y la nubosidad variable.

En Tekax, al sur del estado, el termómetro oscilará entre los 23 y 34° C, mientras que en Tizimín se prevén valores de entre 24 y 34° C.

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En Valladolid, además de temperaturas de entre 23 y 36° C, existe posibilidad de lluvias acompañadas de actividad eléctrica en algunos sectores, por lo que las autoridades mantienen vigilancia sobre la evolución de las condiciones meteorológicas.

Ante este panorama, Protección Civil exhortó a la población a mantenerse informada únicamente a través de los canales oficiales y tomar precauciones por posibles encharcamientos, calles inundadas, reducción de visibilidad y rachas de viento durante las precipitaciones.