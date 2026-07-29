Doble emergencia en supermercado de Mérida: empleado se corta el cuello y árbol aplasta dos autos

Una intensa movilización de cuerpos de emergencia se registró este miércoles en la sucursal Centenario de Súper Akí, ubicada en la calle 59 entre 82 y 84, en el Centro de Mérida, donde ocurrieron dos incidentes casi de manera simultánea que generaron alarma entre clientes y trabajadores.

Sobre el empleado lesionado circulan dos versiones. La primera menciona que el hombre se hirió a sí mismo con un arma blanca. La segunda indica que sufrió una lesión en el área de ventas.

Noticia Destacada Mujer es hospitalizada tras ser mordida por una serpiente de cascabel en Mérida

Paramédicos acudieron al sitio para brindarle los primeros auxilios, lograron estabilizarlo y posteriormente lo trasladaron a un hospital para que recibiera atención médica especializada. Elementos de la Policía también acudieron para tomar conocimiento de lo sucedido.

Mientras se atendía esta emergencia, una enorme rama de un árbol se desprendió y cayó sobre el estacionamiento del supermercado, donde aplastó dos vehículos que se encontraban estacionados, ocasionando cuantiosos daños materiales.

Noticia Destacada Mérida, entre los 20 municipios del país con más víctimas de feminicidio durante el primer semestre de 2026

El desplome de la rama provocó momentos de tensión entre quienes se encontraban en el lugar; sin embargo, las autoridades confirmaron que no hubo personas lesionadas por este segundo incidente.

Tras controlar ambas situaciones, los cuerpos de emergencia realizaron las labores correspondientes para retirar la rama y garantizar la seguridad en la zona, mientras se evaluaban los daños ocasionados.