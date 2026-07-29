La historia del elefante que vivió en el Zoológico Centenario de Mérida y pocos recuerdan

El Zoológico Centenario de Mérida, uno de los espacios públicos más emblemáticos de la capital yucateca, cumple 114 años de historia y, a lo largo de ese tiempo, ha albergado especies que hoy forman parte de la memoria colectiva de varias generaciones.

Entre ellas destaca la elefanta "Unión", un ejemplar que habitó el parque durante la década de 1980 y cuya historia ha resurgido gracias a fotografías antiguas compartidas en redes sociales.

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El día que un elefante llegó al Zoológico Centenario

Una imagen difundida por la página Mérida en la Historia muestra que el Centenario llegó a contar con un elefante entre sus habitantes, algo que muchos meridanos desconocen. De acuerdo con los registros históricos, en enero de 1981 la elefanta "Unión" fue donada al zoológico por un circo.

Actualmente ya no hay elefantes en el Centenario de Mérida / Cortesía

La fotografía de aquella época muestra a la elefanta durante su llegada al parque, acompañada por tres de sus hermanos, en un hecho que llamó la atención de los habitantes de Mérida y que quedó registrado como uno de los momentos más singulares en la historia del recinto.

¿Qué pasó con la elefanta "Unión"?

Con el paso de los años, la presencia de elefantes desapareció del Zoológico Centenario. Aunque no existe información oficial ampliamente documentada sobre el destino final de "Unión" y de los otros ejemplares, versiones compartidas por personas que visitaban el parque en aquella época señalan que permanecían en un espacio ubicado entre las áreas donde actualmente se encuentran los leones y los hipopótamos.

La falta de registros públicos sobre su salida del zoológico ha convertido a la elefanta en uno de los animales más recordados y, al mismo tiempo, en uno de los mayores enigmas de la historia del Centenario.

Mérida en la Historia compartió a los elefantes en el Centenario de Mérida / Cortesía

El oso negro que casi nadie lograba ver

Además de la elefanta, el Zoológico Centenario también albergó un oso negro, otra especie que marcó a quienes visitaban el parque hace varias décadas. Según recuerdan antiguos asistentes, el ejemplar pasaba la mayor parte del tiempo dentro de su cueva, por lo que era poco frecuente que los visitantes lograran observarlo.

Con el paso de los años, varias especies dejaron de formar parte de la colección zoológica, mientras el parque evolucionó tanto en infraestructura como en su enfoque hacia el bienestar animal.

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Un zoológico con más de un siglo de historia

Fundado hace 114 años, el Zoológico Centenario ha sido testigo de importantes cambios en Mérida. Actualmente alberga jirafas, leones, monos, reptiles, aves, peces y diversos mamíferos, además de ofrecer áreas recreativas y educativas para las familias.

Las imágenes históricas que resurgen en redes sociales permiten recordar cómo ha cambiado este emblemático espacio y rescatan episodios poco conocidos, como la llegada de la elefanta "Unión", uno de los huéspedes más singulares que ha tenido el Zoológico Centenario de Mérida.