Difieren audiencia de acusado por accidente mortal en la Carretera del Golfo

Fue diferida la audiencia inicial en contra del hombre acusado de provocar el accidente en la Carretera del Golfo, en el que una familia completa perdió la vida, incluida una niña.

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El imputado permanece hospitalizado y fue enlazado de manera virtual para comparecer en la diligencia judicial; sin embargo, su defensa argumentó que no estaba en condiciones de permanecer durante el desarrollo de la audiencia, por lo que la jueza de Control determinó reprogramarla hasta que el médico tratante otorgue el alta o certifique que está en condiciones de comparecer.

Durante el proceso se confirmó que el acusado promovió un amparo para evitar ser detenido mediante una orden de aprehensión. Ante esto, la audiencia inicial quedó pendiente hasta que exista una valoración médica que permita continuar con el procedimiento judicial.