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La segunda temporada de 'La Granja VIP' ya tendría a su primer participante confirmado

El reality busca competir por la audiencia con 'La Casa de los Famosos México'.

Por Redacción Por Esto!

5 de ago de 2026

1 min

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La segunda temporada de 'La Granja VIP' ya tendría a su primer participante confirmado
La segunda temporada de 'La Granja VIP' ya tendría a su primer participante confirmado / Facebook:La Granja VIP México

Todo parece indicar que ‘La Granja VIP’, va a tener una segunda temporada, uno de los reality shows más importantes y polémicos de la televisión mexicana va a volver con nuevos retos y participantes.

Por medio de las redes sociales, se dio a conocer que el reality estará de regreso con su segunda temporada, pero la espera para los fans está cerca de terminar, pues será este día 5 de agosto, cuando revelen al primer habitante confirmado para este reality de 24/7.

La Bea, finalista de La Granja VIP, bromeó sobre la actitud del Capi Pérez.

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Por medio de su cuenta oficial de Instagram, escribieron: "La espera terminó… La primera revelación de #LaGranjaVIP está por comenzar. ¿Estás listo para descubrir de quién se trata?"

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¿Cuál es el formato de ‘La Granja VIP'?

Recordemos que La Granja VIP, es un formato de reality show de convivencia y supervivencia, en donde un grupo de famosos ingresa para vivir en un entorno rural, pues tienen que hacer todas las labores que necesita una granja para ser productiva.

Este show es transmitido 24/7 y los participantes están en aislamiento total, por lo que los conflictos y alianzas se desatan entre los participantes. Aunque todavía no se tiene una fecha de estreno oficial, se ha filtrado en redes sociales que va a comenzar, hasta que ‘La Casa de los Famosos México’, llegue a su final.

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