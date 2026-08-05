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Quintana Roo / Isla Mujeres

Señalan a regidor Dancey Geisler de abandonar causas ambientales y de protección animal en Isla Mujeres

El Director de Deportes aspira a la Alcaldía, pero residentes solo destacan su gris gestión como funcionario.

Ovidio López

Por Ovidio López

5 de ago de 2026

3 min

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Ciudadanos solicitaron a Morena elegir a un personaje comprometido con la población, no a perfiles que únicamente buscan enriquecerse.
Ciudadanos solicitaron a Morena elegir a un personaje comprometido con la población, no a perfiles que únicamente buscan enriquecerse. / Especial

El regidor panista Dancey Geisler Fernández Loría que ofreció en 2021 atender la fauna callejera y tema ambiental, llegó a recoger basura en campaña, pero en los hechos traicionó la causa durante dos periodos de gobierno, lo peor ahora es que desea volver a buscar la presidencia municipal, raya al cinismo, acusaron protectores de animales y vecinos.

Si hubo momento en que su partido llegó a jugar un papel importante en los debates en el Cabildo, ahora se volvió con su representación, ahora junto con su pareja en bancada, Karina Euán, nada apoyó en cinco años, se cayó sobre la necesidad de aplicar la ley a favor de los animales y del medio ambiente, coincidieron Jaime Contreras y Bartolo Gómez.

Ciudadanos dijeron que el funcionario compró predios, según irregulares, cerca de la laguna Makax.

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“Esperábamos mucho de él”, dijo con tristeza hace poco el veterinario Delfino Guevara, quien solo con su equipo de captura de gatos salvajes en las colonias, a fin de reducir paulatinamente su población gatuna en la isla, a través de esterilización con voluntarios a lo largo de cada año.

Estimó entonces que el 80 por ciento de felinos son salvajes, pero con la aplicación de la ley se reduciría rápidamente esa tendencia; hace tres años estaba a 90%. Se trata de un avance lento y la colaboración institucional se viene postergando desde el 2016 cuando se intentó censar la población de perros y gatos. Actualmente se estima cuatro mil ejemplares en total, en una proporción de igualdad en cifras, pero solo se conocerá la cantidad real cuando se haga ese trabajo de campo.

Habitantes señalaron que cuando el político fue Concejal no gestionó acciones para acondicionar el sitio donde se efectuaba el Ultramaratón 24 Horas, cuya sede se perdió.
Habitantes señalaron que cuando el político fue Concejal no gestionó acciones para acondicionar el sitio donde se efectuaba el Ultramaratón 24 Horas, cuya sede se perdió. / Especial

 Voluntarios de protectores de la organización “Isla Animals” lamentaron que el regidor citado no haya intervenido para apoyar a que continúe la colaboración con ese grupo en la isla, pues en abril de 2023 se le ordenó desocupar un espacio que estaba en la entrada de la Hacienda Mundaca, con la promesa de iniciar obra entonces, hasta la fecha sigue en pie el inmueble.

Ahora tiene su propia instalación la asociación civil en Cancún, dijo el joven Luis Ek, quien llegó ayudar a facilitarle el trabajo a favor de los animales de la calle, en abandono.

Sobre tema ambiental, no impulsó ese político desde el Cabildo proyecto de rescate de las lagunas Makax y Chacmuchuch, cuerpos de agua con altos niveles de contaminación, especialmente el primero, en donde políticos, grupos y empresarios se apoderaron zonas federales en sus alrededores para construir muelles, marinas, casas y negocios, dijeron los tripulantes de embarcaciones de recreo, Rosendo y Pedro.

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Con esta política destructiva, agregaron, destruyeron manglares, con ello se acentuaron los niveles de polución, según monitoreo de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp), a través de la Dirección del Parque Marino Nacional de Isla Mujeres-Cancún que plasmó en el Programa de Manejo, edición 2016.

Si desea recuperar la confianza de la gente el panismo, anotó Pedro, el grupo político debe buscar entre su militancia a gente con valor para defender las causas colectivas y no callarse como eligió Dancey Geisler Fernández Loría durante cinco años en el Cabildo.

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