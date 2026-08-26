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Niurka rompe el silencio y defiende a Victoria Ruffo por sus declaraciones sobre Aitana Derbez

La cubana se suma a la polémica que ha envuelto en los últimos días a Victoria Ruffo.

Por Redacción Por Esto!

26 de ago de 2026

1 min

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Niurka rompe el silencio y defiende a Victoria Ruffo por sus declaraciones sobre Aitana Derbez
Niurka rompe el silencio y defiende a Victoria Ruffo por sus declaraciones sobre Aitana Derbez / Instagram:niurka.oficial

Desde hace varios días, mucho se ha comentado sobre las fuertes declaraciones que hizo Victoria Ruffo por el debut de Aitana Derbez en el escenario junto a su madre, Alessandra Rosaldo. Recordemos que, la actriz comentó que a la edad de la pequeña, todos los niños están feos.

Ante estas palabras, muchos arremetieron en contra de la actriz, pues no estaban de acuerdo con lo que menciono. Sin embargo, Niurka Marcos decidió hablar en favor de Victoria Ruffo.

Victoria Ruffo reacciona a las declaraciones de Alessandra Rosaldo por el debut de Aitana Derbez

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Así defendió Niurka a Victoria Ruffo

En un encuentro con los medios de comunicación la ‘Mujer Escándalo’, comentó que los niños van cambiando de apariencia conforme van creciendo.

“Sí, hay niños que nacen feítos y luego se componen con la pena”.

Sobre los comentarios que se hicieron polémica, por las palabras de Victoria Ruffo, la vedette pidió tomar en cuenta que los niños pasan por distintas etapas.

“Todos los niños chiquitos nacen así”.

La famosa aseguró que cuando uno va creciendo va pasando por diferentes etapas, aunque también ha dejado claro que no le importa ser criticada por sus palabras.

Yolanda Andrade arremete contra Victoria Ruffo.

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“Vicky, yo me voy a sumar a tu funada”.

Pero también, la actriz comentó que si existen niños que no nacen tan agraciados y van cambiando, por lo que mostró su apoyo a la actriz.

“Hay niños que nacen feito y luego se componen con la pena. Estudien, infórmense, lean, googleen…”.

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