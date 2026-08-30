Protesta contra la tauromaquia termina en confrontación en Paseo de Montejo de Mérida



La tensión escaló ayer en el Paseo de Montejo, donde una protesta de activistas contra la tauromaquia fue confrontada por más de 200 simpatizantes de la fiesta brava, quienes lanzaron insultos, amenazas y provocaciones al reducido contingente animalista. Ante el riesgo de que el enfrentamiento pasara a la violencia física, elementos de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) tuvieron que intervenir y formar un perímetro para proteger a los manifestantes.



Ambos contingentes se concentraron desde las 08:00 horas en las inmediaciones del Monumento a la Patria. Los defensores de los animales, que en su punto más concurrido no superaron la docena de personas, colocaron mantas con mensajes como “La Tortura no es Cultura” y “Torturado hasta la muerte”, acompañados de imágenes relacionadas con el sacrificio de toros durante las corridas.



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Elsa Arceo, activista y miembro de Rescatistas Independientes Unidos, señaló que su postura se centra en rechazar la violencia y crueldad contra los animales. Aclaró que el movimiento no busca estar en contra de las tradiciones, sino evitar que el maltrato animal sea considerado parte de ellas.



Los manifestantes también señalaron que existen alternativas para realizar corridas de toros sin violencia, como las implementadas en otros estados. Asimismo, cuestionaron que la tauromaquia sea considerada una tradición propia de Yucatán o de México y llamaron a preservar aquellas expresiones culturales originarias de la región.



Mientras los animalistas permanecían en las escalinatas del Monumento a la Patria, más de 200 simpatizantes de la tauromaquia se concentraron a unos metros de distancia. Al comenzar su marcha, el contingente taurino ocupó el espacio donde se encontraban los activistas, quienes fueron rodeados y recibieron amenazas e insultos.



La tensión aumentó cuando algunas de las figuras más visibles del movimiento taurino comenzaron a confrontar verbalmente a los defensores de los animales. Entre ellos estuvo el extorero “Michelito” Lagravere, quien calificó al grupo como “cuatro gatos” y planteó incluso encontrarse detrás del monumento para resolver el conflicto a golpes.



La empresaria taurina Diana Peniche Marenco también lanzó expresiones amenazantes contra los animalistas, mientras otros integrantes del contingente se sumaron a las agresiones verbales. Ante el incremento de la tensión, agentes de la SSP formaron un perímetro alrededor de los defensores de los animales para evitar una confrontación física.



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Durante el avance de la marcha por Paseo de Montejo, Marco Mendoza Bastarrachea, abogado y vocero del movimiento taurino, fue cuestionado sobre las actitudes de sus compañeros. Aseguró que la movilización era pacífica y que existía espacio para que ambos grupos expresaran sus posturas.



Sin embargo, los insultos y las confrontaciones verbales continuaron por varios minutos, hasta que la marcha taurina se alejó del lugar y la tensión disminuyó.