Tragedia en Campeche: Truenos asustan a perro y muere suspendido de su cadena

Un perro de características similares a un pitbull murió luego de quedar suspendido de la cadena que llevaba en el cuello al brincar la reja de una vivienda ubicada sobre la avenida Hacienda San Antonio, en la unidad habitacional Tula Viva, en la ciudad de Campeche.

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De acuerdo con los primeros reportes, el animal presuntamente se asustó por los truenos registrados durante las lluvias de este jueves 3 de septiembre, lo que habría provocado que intentara saltar la reja y quedara suspendido en el aire.

Vecinos de la zona solicitaron la presencia de las autoridades mediante el número de emergencias. Al lugar llegaron agentes de la Policía Estatal, quienes constataron que el ejemplar canino ya no contaba con signos vitales.

Los uniformados permanecieron en el sitio y notificaron lo ocurrido a la Vicefiscalía General de Delitos contra Animales y Medio Ambiente, instancia encargada de efectuar las investigaciones y determinar las circunstancias en las que ocurrió el fallecimiento del animal.

Hasta el momento se desconoce el sexo del perro y si se encontraba solo en la vivienda cuando ocurrió el incidente.