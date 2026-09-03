Aldo Rendón rompe el silencio tras su salida de La Casa de los Famosos México: “Estoy en recuperación”

La salida de Aldo Rendón tomó por sorpresa a los seguidores del programa, pues ocurrió cuando la competencia se acercaba a su etapa decisiva. Antes de dejar la casa, el participante explicó a sus compañeros que necesitaba comenzar un tratamiento médico, situación que le impedía continuar con la dinámica del reality.

Desde entonces, comenzaron a circular distintas versiones en redes sociales sobre las razones detrás de su decisión. Incluso surgieron especulaciones relacionadas con un supuesto padecimiento, aunque hasta ahora no se ha revelado cuál es la enfermedad que enfrenta.

Después de permanecer alejado de las plataformas digitales durante casi dos días, el stylist finalmente retomó su actividad en Instagram. En sus primeras historias, agradeció las muestras de cariño que recibió mientras permaneció dentro de la competencia.

“Gracias. Las flores siempre alegran el alma.”

El stylist responde a los rumores sobre una supuesta funa

Horas después, Aldo Rendón compartió un video desde su casa en el que habló brevemente sobre su experiencia dentro del programa y aprovechó para responder a las versiones que señalaban que su salida podría estar relacionada con una funa.

El exhabitante dejó claro que su decisión no obedeció a las teorías que comenzaron a circular en internet. Según explicó, tuvo que abandonar la competencia debido a su situación de salud y a la necesidad de atenderse.

“No sabía que era de los favoritos, si no no me hubiera enfermado, pero me salí, más allá de las fantasías que se les ocurren inventar”.

Rendón también reconoció que atraviesa un momento complicado, pero señaló que ya se encuentra bajo observación médica y que espera recuperarse por completo.

“Evidentemente estoy jodido, traigo ahí unos temas que arreglar, que les valga qué es, pero les tengo que decir que estoy en recuperación, en vías de estar pronto al cien”.

Aldo Rendón no revela qué enfermedad tiene

Aunque sus declaraciones ayudaron a despejar algunas dudas sobre su salida, el stylist decidió mantener en privado los detalles de su estado de salud.

Por ahora, no existe información pública en el contenido disponible que permita identificar con precisión qué padecimiento enfrenta. Lo que Rendón sí confirmó es que se encuentra en recuperación y recibe atención médica.

Además, pidió a la producción de La Casa de los Famosos México que le permita realizar el tradicional tour de medios y participar nuevamente en las galas como panelista.

¿Aldo Rendón quería abandonar La Casa de los Famosos México?

El stylist también aprovechó su regreso para enviar mensajes a algunos de sus antiguos compañeros. En ellos dejó entrever que no quería dejar la competencia y que extraña a quienes permanecen dentro del reality.

Su regreso a redes ocurre mientras continúa el interés del público por conocer más detalles sobre las razones médicas que provocaron su inesperada salida. Sin embargo, hasta el momento, Aldo Rendón ha decidido no revelar su diagnóstico y únicamente ha confirmado que se encuentra en recuperación.