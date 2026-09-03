Huacho Díaz Mena confirma la llegada de Kavak a Mérida: así será la expansión del gigante automotriz en el sureste

La empresa Kavak llegará a Yucatán como parte de una nueva inversión privada y eligió a Mérida como su puerta de entrada al sureste de México, informó el gobernador Joaquín Díaz Mena.

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El mandatario estatal señaló que la instalación de la compañía es resultado de las reuniones sostenidas hace algunos meses con sus directivos, durante las cuales fueron presentadas las ventajas y condiciones que ofrece Yucatán para el desarrollo de nuevos proyectos.

De acuerdo con Díaz Mena, la llegada de la plataforma dedicada a la compraventa de automóviles seminuevos representará mayor actividad económica, además de nuevas oportunidades para proveedores y trabajadores locales.

Aunque no fueron precisados el monto de la inversión, el número de empleos que se generarían ni la fecha en la que comenzará operaciones, el anuncio coloca a Mérida como punto estratégico para la posible expansión de la empresa en la región.

El gobernador aseguró que su administración continuará promoviendo a Yucatán ante empresas interesadas en invertir, crecer y establecer operaciones que contribuyan a la generación de empleos y bienestar para la población.