Dieter Villalpando es separado de Tepatitlán en medio de polémica por apuestas

La situación de Dieter Villalpando generó atención alrededor de Tepatitlán luego de que el mediocampista quedara fuera de la convocatoria para el encuentro contra Dorados de Sinaloa, correspondiente a la Jornada 7 del Apertura 2026 de la Liga de Expansión MX.

El futbolista no apareció siquiera en la banca del conjunto alteño, una ausencia que llamó la atención debido a su participación constante desde su incorporación al equipo antes de la tercera jornada.

La decisión ocurre después de que en redes sociales circularan capturas de supuestas conversaciones entre Villalpando y un apostador identificado como Cristian Rey.

¿De qué acusan a Dieter Villalpando?

Las publicaciones difundidas en redes señalan que el jugador habría intentado ingresar a grupos relacionados con apuestas deportivas. También surgieron versiones sobre supuestas apuestas realizadas por el futbolista en disciplinas como beisbol y futbol americano.

Además, aparecieron mensajes atribuidos al propio Villalpando en los que presuntamente reconocería haber participado en ese tipo de actividades.

Sin embargo, hasta ahora no existe una confirmación oficial de que esas conversaciones sean auténticas ni de que el jugador haya cometido alguna infracción.

Tepatitlán y la Liga de Expansión no han confirmado una investigación

El punto central del caso es que, hasta el momento, Tepatitlán, la Liga de Expansión MX y la Federación Mexicana de Futbol no han informado públicamente sobre una investigación relacionada con Villalpando.

El medio que publicó originalmente la información señaló que buscó una postura de personas cercanas al club, pero no obtuvo respuesta ni existe un pronunciamiento oficial de Tepatitlán sobre los motivos que llevaron a dejar fuera al futbolista.

Por ello, la ausencia ante Dorados es el único hecho confirmado dentro del material disponible, mientras que las versiones relacionadas con apuestas permanecen sin una determinación oficial.

Villalpando había sido capitán de Tepatitlán

La baja para este encuentro resulta relevante también por el papel que había adquirido el mediocampista dentro del equipo. Desde su llegada, Villalpando tuvo participación constante e incluso portó el gafete de capitán.

Los registros del torneo indican que suma tres partidos disputados, dos de ellos como titular, con 110 minutos acumulados y sin goles.

El caso adquiere especial importancia por las reglas de integridad deportiva, que establecen restricciones para los futbolistas profesionales en materia de apuestas.

¿Podría recibir una sanción?

Por ahora no existe una sanción anunciada contra Villalpando. En caso de que una eventual investigación acreditara una conducta prohibida, las consecuencias dependerían de factores como la conducta comprobada, el nivel de participación y la gravedad de los hechos.

Las sanciones pueden contemplar suspensiones para realizar actividades relacionadas con el futbol y multas económicas. Si además se acreditara una conducta vinculada con manipulación de partidos, las consecuencias podrían ser más severas.

Existe un antecedente reciente en México: en febrero de 2025, la Comisión Disciplinaria de la FMF informó sanciones que, en conjunto, representaron 57 años de suspensión para siete futbolistas por un caso relacionado con apuestas y manipulación de encuentros.

Por el momento, el único hecho confirmado es que Dieter Villalpando no fue considerado para el partido ante Dorados. El club o las autoridades correspondientes tendrían que pronunciarse para determinar si existe una investigación y cuáles fueron las razones de su ausencia.