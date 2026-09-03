Campeche entra al pico de la Temporada de Huracanes: ¿qué se espera para septiembre y octubre?

La temporada de ciclones tropicales 2026 todavía tiene camino por recorrer y, aunque actualmente el Atlántico, Mar Caribe y Golfo de México no presentan sistemas con potencial de desarrollo durante los próximos siete días, septiembre marca la entrada a uno de los periodos históricamente más activos del año.
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Hasta este jueves 3 de septiembre, en la cuenca del Atlántico se han formado cinco tormentas tropicales con nombre: Arthur, Bertha, Cristobal, Dolly y Edouard, de acuerdo con el registro actualizado del Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos, NHC.
Ninguno de estos cinco sistemas ha alcanzado hasta ahora la categoría de huracán. El balance del NHC señala que, para esta fecha, la temporada se encuentra por debajo del promedio climatológico, pues normalmente ya se habrían registrado alrededor de siete tormentas con nombre, dos huracanes y un huracán mayor.
¿Cuántos ciclones tropicales podrían faltar en el Atlántico?
La Administración Nacional Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos, NOAA, actualizó en agosto su pronóstico para la temporada 2026 y ahora contempla entre 7 y 13 tormentas con nombre, de las cuales entre dos y seis podrían convertirse en huracanes y hasta dos podrían alcanzar la categoría de huracán mayor.
Si se compara ese pronóstico con las cinco tormentas que ya se han formado, todavía podrían desarrollarse entre dos y ocho sistemas con nombre para alcanzar el rango previsto por NOAA.
Sin embargo, esto no significa que obligatoriamente vayan a formarse ocho ciclones más ni que alguno vaya a impactar Campeche. Los pronósticos estacionales estiman la actividad general de toda la cuenca y no permiten determinar con meses de anticipación dónde tocará tierra un ciclón.
En caso de que se forme el siguiente sistema y alcance intensidad suficiente para recibir nombre, correspondería Fernand, seguido de Gabrielle, Humberto, Imelda, Jerry y Karen, conforme avance la lista establecida para la temporada 2026.
Septiembre y octubre, meses clave para Campeche
Que hasta ahora no se haya formado ningún huracán en el Atlántico no significa que el riesgo haya terminado. Al contrario, la temporada se encuentra entrando en su periodo climatológicamente más activo.
El NHC establece que el punto máximo de actividad ciclónica en el Atlántico ocurre alrededor del 10 de septiembre, mientras que la mayor parte de la actividad se concentra entre mediados de agosto y mediados de octubre.
Por ello, septiembre y octubre continúan siendo meses importantes para la vigilancia meteorológica en Campeche y el resto de la Península de Yucatán, debido a su ubicación frente al Golfo de México y su cercanía con el Mar Caribe.
NOAA también señala que buena parte de la actividad prevista para 2026 se concentraría precisamente durante agosto, septiembre y octubre, pese a que actualmente considera más probable que la temporada completa termine con una actividad inferior a lo normal.
¿Hay algún ciclón que amenace actualmente a Campeche?
Por el momento, no. El panorama mostrado por el NHC la tarde de este jueves 3 de septiembre indica que no se espera formación de ciclones tropicales durante los próximos siete días en el Atlántico Norte, Mar Caribe y Golfo de México.
Esto coincide con el mapa actualizado del organismo, que mantiene toda la cuenca atlántica sin áreas bajo vigilancia por posible desarrollo ciclónico.
La situación es muy diferente en el océano Pacífico, donde este jueves permanecen activos los huracanes Karina, Lowell y Marie, mientras que una nueva zona de baja presión podría desarrollarse frente a las costas del suroeste de México durante los próximos días.
Según el reporte proporcionado por el NHC, esta última zona tiene una probabilidad de desarrollo de cerca de cero por ciento durante las próximas 48 horas y de 40 por ciento durante los próximos siete días. De evolucionar, se movería hacia el oeste-noroeste y probablemente permanecería lejos de las costas mexicanas.
La temporada termina hasta el 30 de noviembre
La temporada de huracanes del Atlántico comenzó oficialmente el 1 de junio y concluirá el 30 de noviembre, por lo que todavía quedan prácticamente tres meses de vigilancia ciclónica.
La actualización de NOAA asigna actualmente una probabilidad de 75 por ciento a que 2026 termine como una temporada por debajo de lo normal, 20 por ciento a una temporada cercana al promedio y apenas 5 por ciento a una temporada por encima de lo normal.
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Hasta ahora, los cinco sistemas formados en el Atlántico se han quedado en tormentas tropicales. Sin embargo, el hecho de que septiembre coincida con el pico climatológico de la temporada mantiene la atención sobre el Atlántico, el Caribe y el Golfo de México durante las próximas semanas, especialmente para estados como Campeche.
JGH