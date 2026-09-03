Retiran a directora de kínder en Calkiní; madres piden esclarecer 350 mil pesos de La Escuela es Nuestra

Luego de diversas quejas y señalamientos realizados por madres de familia, la maestra suplente Rosa Isela Pech, quien se desempeñaba como directora y docente de segundo grado del jardín de niños “Jacinto Canek”, fue retirada de la institución por instrucciones de la Secretaría de Educación y por intervención del supervisor de la zona escolar.

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De acuerdo con las madres de familia, durante una reunión convocada por la entonces directora se informó sobre la venta de aproximadamente 90 sillas plegables y diversas colchonetas. Las inconformes señalaron que las sillas habrían sido vendidas presuntamente en 100 pesos cada una, cuestionando el destino de los recursos obtenidos, por lo que solicitaron que se esclarezca el manejo de dicho dinero.

Asimismo, las madres denunciaron que se les habría cobrado 500 pesos por los uniformes correspondientes a los alumnos de primero “A” y primero “B”; sin embargo, aseguraron que concluyó el ciclo escolar y los uniformes no fueron entregados. Ante esta situación, solicitaron a las autoridades educativas revisar y transparentar los recursos relacionados con las actividades y ventas realizadas dentro del plantel.

Durante la presencia del personal jurídico de la Secretaría de Educación y del jefe del Departamento de Educación Indígena, Lázaro Hilario Tuz Chi, las madres de familia solicitaron formalmente la salida de la directora, argumentando que presuntamente habían recibido amenazas y que existía un ambiente de conflicto dentro de la institución. También exigieron una auditoría y el esclarecimiento del destino de 350 mil pesos correspondientes al programa federal “La Escuela es Nuestra”.

Las inconformes también señalaron que, en el caso de las sillas, ellas mismas habían solicitado que fueran vendidas entre los integrantes de la comunidad escolar; sin embargo, aseguraron que la operación se habría realizado en otro lugar. Por ello, pidieron que se revisen todos los ingresos y egresos relacionados con los recursos del plantel y que se determine, mediante las instancias correspondientes, si existió alguna irregularidad.

Mientras se define quién ocupará de manera permanente la dirección, el supervisor de la Zona Escolar 103, Luis Alfredo Canul Tun, quedará como director interino del jardín de niños. Las autoridades educativas recopilaron las quejas presentadas por las madres de familia, mientras que Lázaro Hilario Tuz Chi se comprometió a dar seguimiento a la problemática y buscar una solución que permita restablecer las actividades escolares.

Finalmente, se informó que existe la posibilidad de que este lunes los pequeños puedan regresar gradualmente a sus clases, una vez que se establezcan las condiciones necesarias para garantizar el desarrollo de las actividades educativas. Las madres de familia esperan que las autoridades esclarezcan los señalamientos, determinen responsabilidades en caso de existir y garanticen que los recursos destinados al plantel sean manejados con transparencia, por lo que se dijo que se iniciará un proceso con la docente quien fue acusada de desvío de recursos, quien al final será llamada para que esclarezca el destino de los recursos del cual se le culpa.

JGH