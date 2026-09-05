Ataque armado en la carretera Sabancuy-Escárcega: disparan contra ventana de una casa

Tres presuntas detonaciones de arma de fuego causaron daños en la ventana de un domicilio particular durante la noche del 3 de septiembre, sobre la carretera Sabancuy-Escárcega, entre las calles Aldama y Abasolo, a la altura de una farmacia.

El reporte provocó la movilización de elementos de seguridad hacia el sitio. Autoridades de los tres órdenes de Gobierno acudieron para verificar lo ocurrido y descartar riesgos para la población.

De acuerdo con el primer respondiente, los disparos habrían impactado directamente en una de las ventanas del inmueble. El propietario manifestó su intención de acudir ante la autoridad competente para presentar la denuncia correspondiente.

Hasta el cierre de esta edición, no se había establecido quién realizó las detonaciones ni cuáles fueron las circunstancias que las originaron. Tampoco se había informado sobre personas lesionadas a causa del hecho.

Elementos de seguridad realizaron una inspección en las inmediaciones, pero no localizaron indicios balísticos ni casquillos percutidos sobre la vía pública. La revisión no permitió obtener mayores elementos que permitan establecer el origen de los disparos.

Las autoridades recabaron la información disponible y dieron seguimiento al reporte conforme a los procedimientos establecidos para este tipo de situaciones.

La Secretaría de Protección y Seguridad Ciudadana (SPSC) informó que la atención se realizó con apoyo y coordinación de las instituciones de seguridad de los tres órdenes de Gobierno.

El caso quedó a disposición de la autoridad competente, que deberá realizar las investigaciones correspondientes para esclarecer las circunstancias del incidente y determinar, en caso de contar con elementos suficientes, las posibles responsabilidades.