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Camioneta cargada con cocos choca y queda abandonada en la carretera Carmen-Isla Aguada

Una Ford Ranger cargada con cocos chocó contra un barandal en el kilómetro 15 de la carretera Carmen-Isla Aguada. Sus ocupantes presuntamente abandonaron la unidad.

Por Israel Lozano

5 de sept de 2026

1 min

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Choca contra un barandal y abandona camioneta llena de cocos en Carmen
Choca contra un barandal y abandona camioneta llena de cocos en Carmen / Israel Lozano

Cuantiosos daños materiales a una camioneta particular y a infraestructura federal fue el saldo de un accidente carretero registrado sobre el tramo Ciudad del Carmen–Isla Aguada, donde una unidad cargada con cocos terminó abandonada luego de impactarse de frente contra un barandal metálico.

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El percance ocurrió a la altura del kilómetro 15 de dicha vía de comunicación, donde, por causas que hasta el momento se desconocen, el conductor de una camioneta Ford Ranger, color blanca, con placas de circulación CR-4852-A del estado de Campeche, perdió el control de la unidad mientras circulaba por la carretera.

La camioneta, que transportaba una carga de cocos, salió de su trayectoria y terminó impactándose violentamente contra un barandal metálico de protección, provocando severos daños tanto en la unidad como en la infraestructura federal.

Tras el choque, la Ford Ranger quedó prácticamente imposibilitada para continuar su marcha debido a los daños sufridos. Sin embargo, al arribo de las autoridades, la unidad ya se encontraba abandonada, ya que presuntamente sus ocupantes descendieron del vehículo y se retiraron del lugar.

Afortunadamente, no se reportaron personas lesionadas a consecuencia del accidente. Elementos de la Guardia Nacional acudieron al sitio para tomar conocimiento de los hechos, verificar las condiciones en que ocurrió el percance y realizar las diligencias correspondientes. Posteriormente, la camioneta fue asegurada y enviada a un corralón.

El caso sería turnado ante las autoridades competentes y la Fiscalía correspondiente para realizar las investigaciones necesarias y deslindar responsabilidades por los daños ocasionados a la infraestructura federal.

JGH

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