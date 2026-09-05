Clima en Campeche hoy sábado: Onda Tropical 36 traerá lluvias fuertes y tormentas

La Onda Tropical 36 continúa provocando inestabilidad atmosférica y mantiene las condiciones para temperaturas de calurosas a muy calurosas, además de lluvias y tormentas en Campeche y el resto de la Península de Yucatán, debido a la interacción con un vórtice ciclónico en la tropósfera alta.

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​Ante estas condiciones, autoridades de la Secretaría de Protección Civil del Gobierno del Estado, Seprocicam, recomendaron a la población tomar precauciones, principalmente ante el riesgo de encharcamientos e inundaciones urbanas, así como por las fuertes rachas de viento que podrían presentarse durante las tormentas.

​Para los próximos días se espera en Campeche cielo de medio nublado a nublado, temperaturas calurosas a muy calurosas, lluvias de moderadas a fuertes y algunas muy fuertes puntuales, acompañadas de actividad eléctrica y rachas fuertes de viento.

​Estas condiciones estarán asociadas con la entrada de aire húmedo proveniente del Mar Caribe, un canal de baja presión sobre la Sonda de Campeche y el avance de una nueva onda tropical que se desplaza hacia el oeste sobre el oriente del Mar Caribe, factores que favorecerán el desarrollo de nubosidad y precipitaciones en la región.

​Hasta ayer, la circulación de alta presión extendida desde Bahamas hacia el Golfo de México y el noroeste del Mar Caribe interactuaba con un canal de baja presión sobre la Península de Yucatán y con el ingreso de humedad proveniente del Mar Caribe hacia el interior de la región peninsular.

​Por ello, en el Estado se prevén temperaturas calurosas, cielo despejado a medio nublado y un incremento de la nubosidad durante las tardes, además de lluvias ligeras a moderadas, con algunas fuertes puntuales, acompañadas de actividad eléctrica y rachas fuertes de viento.

​El potencial de precipitaciones continuará durante el fin de semana debido a la llegada de una nueva onda tropical a la región, a la que se sumarían otros dos sistemas durante la próxima semana, por lo que las condiciones de inestabilidad podrían mantenerse en buena parte del Estado.

​En cuanto a las temperaturas registradas ayer, la más elevada correspondió al municipio Carmen, con 40 grados centígrados como máxima y 25 como mínima.

​Le siguieron Escárcega y Candelaria, con 39 grados de máxima y 26 de mínima.

​En las cabeceras municipales de Campeche, Champotón y Seybaplaya, el termómetro alcanzó los 38 grados centígrados como máxima y 25 como mínima.

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​Mientras tanto, en Calkiní, Tenabo, Hecelchakán y Dzitbalché se registraron 37 grados como máxima y 24 como mínima.

​Por su parte, en Hopelchén y Calakmul, las temperaturas llegaron a los 36 grados como máxima y 23 como mínima.