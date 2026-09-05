Peligro al volante en Progreso: denuncian “carreras" y exceso de velocidad en transporte público

Usuarios del transporte público, peatones y conductores han señalado la presunta imprudencia con la que algunos operadores de combis y camiones circulan por calles de la costa y sus comisarías, situación que, aseguran, genera riesgos constantes debido a excesos de velocidad, maniobras peligrosas y paradas en sitios inadecuados.

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La disputa por ganar pasaje entre operadores de las distintas rutas se ha convertido, de acuerdo con usuarios, en una situación que puede poner en peligro a quienes utilizan este servicio y a quienes transitan por las vialidades. Las llamadas «carreras» entre unidades provocan que algunos conductores circulen a velocidad elevada y realicen maniobras repentinas para adelantarse o llegar primero a los puntos donde esperan los usuarios.

Margarita Méndez, vecina del puerto, señaló: “Algunos operadores han adoptado conductas poco profesionales, entre ellas ignorar a pasajeros, realizar paradas a mitad de la calle y detenerse en lugares donde obstruyen la circulación”.

Asimismo, usuarios consultados calificaron el servicio de transporte público como deficiente y señalaron que algunas unidades presentan condiciones que, a su consideración, no son las adecuadas para brindar un servicio seguro a los pasajeros.

Los pasajeros también hicieron un llamado a reforzar las medidas de seguridad y la vigilancia sobre los operadores, pues consideran que conducir a exceso de velocidad o realizar maniobras temerarias puede tener consecuencias graves en caso de un accidente, poniendo en riesgo la integridad de quienes viajan a bordo y de terceros.

Ante las quejas, los usuarios pidieron a las autoridades correspondientes mantener una supervisión constante sobre las rutas y operadores, con el objetivo de garantizar un transporte público más seguro, ordenado y eficiente para habitantes de Progreso y sus comisarías.

JGH