Tiene cierre vibrante la Jornada 11 del Apertura 2026 de la Liga MX; América es líder en la clasificación

La Jornada 11 del Apertura 2026 tuvo un cierre emocionante y lleno de goles; con la fecha cerrada, el América dirigido por el uruguayo Guillermo Almada se ubica en la cima de la clasificación con 21 unidades, seguido de Toluca (20), Querétaro (20) y Chivas (19).

El Cruz Azul mostró capacidad de reacción y empató 3-3 con los Pumas el domingo en el cierre de la undécima fecha del torneo Apertura 2026 mexicano, mientras el Pachuca también igualó 3-3 con el Necaxa con doblete del venezolano Salomón Rondón.

Los Pumas (12º) del entrenador argentino Esteban Solari acumularon su cuarto juego sin ganar y llegaron a 13 puntos. La Máquina del Cruz Azul (7º) dirigida por el mexicano Joel Huiqui quedó con 17 unidades.

Al minuto 10, el brasileño Juninho condujo un contragolpe desde su propio campo y llegó al área celeste para firmar el 1-0 con un tiro cruzado.

César Huerta entró al área con la pelota dominada al 16' y anotó el 2-0 con un zurdazo al ángulo superior izquierdo.

Cruz Azul se acercó 2-1 al 45'+3 con un disparo del argentino Agustín Palavecino en el área.

Noticia Destacada Renata Zarazúa recibe amenazas por apuestas deportivas: “A tu familia le sacaré los ojos”

Al 49', los felinos salieron con un pelotazo frontal, el paraguayo Robert Morales ingresó al área con el balón controlado, eludió al portero colombiano Kevin Mier y definió el 3-1.

El 3-2 cayó al 64 cuando Andrés Montaño aprovechó una pelota que había pegado en el travesaño. El nigeriano Christian Ebere entró al campo al 70' y al 85' selló el 3-3 para Cruz Azul con una barrida muy cerca de la línea de meta.

Rondón, líder de goleo

En el estadio Hidalgo, Salomón Rondón volvió a salvar al Pachuca con un doblete para empatar 3-3 con el Necaxa.

Con sus dos goles, el Rey Salomón llegó a 12 anotaciones y se afianzó como líder del goleo individual.

El delantero venezolano de 37 años va por su segundo título de romperredes en México; el anterior lo consiguió en el Clausura 2024.

Con el doblete Rondón también evitó la primera victoria del entrenador peruano Juan Reynoso en tres partidos con el Necaxa.

Los Tuzos del Pachuca del entrenador mexicano Benjamín Mora llegaron a 13 puntos y subieron al undécimo lugar. Los Rayos del Necaxa quedaron en la 17ª posición con nueve unidades.

El argentino Matías Espíndola puso en ventaja 1-0 a los Rayos al minuto 15 con un remate dentro del área chica, después de un rechazo del portero Carlos Moreno.

Noticia Destacada Isaac del Toro se queda lejos de los favoritos en Lombardía; ¿en qué lugar terminó?

Julián Carranza hizo el 2-0 al culminar un contragolpe al 41'. El argentino es segundo en la tabla de goleadores con siete anotaciones.

Los Tuzos se acercaron 2-1 al 45'+8 con un testarazo del brasileño Eduardo Bauermann al filo del área chica.

El colombiano Juan Valencia consiguió el 3-1 para el equipo de Reynoso con un penal al 79'. Con el reloj en contra, Rondón hizo el 3-2 con un cabezazo al 84', y tres minutos después sentenció el 3-3 con un fulminante disparo en el área.

Santos remonta ante San Luis

En el estadio Libertad Financiera, el Santos vino de atrás y con un 2-1 de visita sobre el Atlético San Luis logró su cuarta victoria consecutiva.

Luego de acumular siete jornadas sin ganar en el primer torneo con el entrenador portugués Renato Paiva, los Guerreros del Santos han recuperado terreno y subieron al decimocuarto lugar con 13 puntos.

Con su quinta derrota, el Atlético San Luis dirigido por el mexicano Diego Mejía se quedó con 12 unidades y bajó a la decimoquinta posición.

Oscar Macías adelantó 1-0 al Atlético al minuto 19 con un remate de cabeza tras el cobro de un tiro de esquina.

Tahiel Jiménez, delantero mexicano de 20 años, firmó la voltereta con un doblete. El 1-1 lo hizo de palomita al 34' y el 2-1 con un remate a bocajarro al 64'.