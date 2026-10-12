Partido de leyendas América vs. Atlético de Madrid: fecha, horario y jugadores confirmados

Los aficionados al futbol tendrán una oportunidad de volver a ver en la cancha a varios de los jugadores que marcaron época con el América y el Atlético de Madrid. El partido de leyendas que se celebrará en Puebla continúa sumando figuras históricas y ya confirmó seis nuevas incorporaciones que elevarán la expectativa por este encuentro de nostalgia.

Por el conjunto azulcrema se integrarán Paul Aguilar, Jesús Molina y Ricardo “El Cuervo” Rojas, mientras que el equipo rojiblanco contará con Raúl García, Miguel Ángel Moyá y Mario Suárez. Los exfutbolistas se unirán a otras figuras anunciadas previamente para el compromiso.

¿Qué leyendas jugarán el América vs. Atlético de Madrid?

La lista de participantes reúne nombres que dejaron huella en ambas instituciones. Por parte del América, ya se había confirmado la presencia de Claudio “Piojo” López, Rubens Sambueza, Luis Hernández y Adolfo Ríos, referentes que protagonizaron distintas etapas del club mexicano.

El Atlético de Madrid también contará con futbolistas reconocidos internacionalmente. Entre los nombres anunciados con anterioridad destacan David Villa, Radamel Falcao, Diego Godín y Maxi Rodríguez, quienes formaron parte de diferentes momentos de la historia del conjunto español.

Con las seis nuevas incorporaciones, el encuentro suma 14 leyendas confirmadas, de acuerdo con el reporte publicado por Mediotiempo. La convocatoria contempla reunir a 30 exfutbolistas por cada equipo, por lo que todavía podrían anunciarse más participantes.

¿Cuándo y dónde será el partido de leyendas?

El duelo entre América y Atlético de Madrid se disputará el domingo 15 de noviembre de 2026 en el Estadio Cuauhtémoc de Puebla. El silbatazo inicial está programado para las 18:00 horas, tiempo del centro de México.

La cita reunirá a exjugadores de ambos clubes en un partido pensado para recordar sus trayectorias y revivir algunos de los nombres más representativos de sus respectivas aficiones.

Un encuentro para recordar a los ídolos del futbol

La presencia de figuras como Paul Aguilar, Rubens Sambueza, David Villa y Radamel Falcao le dará un atractivo especial al compromiso, que reunirá a futbolistas con experiencia en el balompié mexicano y europeo.

Mientras se acerca la fecha, la expectativa estará puesta en los próximos anuncios de jugadores y en la posibilidad de ver nuevamente en la cancha a los ídolos que dejaron momentos memorables con las camisetas del América y el Atlético de Madrid.