¡Golazo y expulsión! Así fue el regreso goleador del Chino Huerta con Pumas ante Cruz Azul

El regreso de César ‘Chino’ Huerta al gol con los Pumas de la UNAM tuvo emociones encontradas. El delantero mexicano se lució con un espectacular zurdazo para colocar el 2-0 frente a Cruz Azul, pero minutos después abandonó la cancha por doble tarjeta amarilla, en un encuentro que terminó con un empate 3-3 en el Estadio Olímpico Universitario.

El atacante vivió una tarde de contrastes en la Jornada 11 del Apertura 2026: primero fue protagonista de la ofensiva auriazul y después dejó a su equipo con diez jugadores cuando todavía quedaba mucho partido por disputar.

Así fue el gol del Chino Huerta ante Cruz Azul

El reloj marcaba el minuto 16 cuando Huerta aprovechó una gran combinación ofensiva con el brasileño Juninho. El atacante recibió el balón, encaró a la defensa celeste y encontró el espacio necesario para sacar un potente disparo de pierna izquierda.

La pelota se elevó hasta incrustarse en el ángulo de la portería defendida por Kevin Mier, quien no pudo hacer nada para evitar el segundo tanto universitario. El gol desató la celebración de los aficionados de Pumas y confirmó el gran arranque del conjunto local, que ya ganaba 2-0.

Que pinche GOLAZO metió el Chino Huerta 🔥 LOS PUMAS ESTÁN ARROLLANDO AL CRUZ AZUL https://t.co/4X9HJ8R38t — Martinalgui (@MartinoliCuri) October 12, 2026

La anotación tuvo un significado especial para el mexicano, pues representó su primer gol con Pumas desde su regreso al club para el Apertura 2026 y su primera anotación en la Liga MX en aproximadamente dos años. Su anterior gol en el futbol mexicano había sido ante Atlético de San Luis, el 20 de octubre de 2024.

¿Por qué expulsaron al Chino Huerta ante Cruz Azul?

La alegría duró poco para el futbolista universitario. Al minuto 26, Huerta recibió su primera tarjeta amarilla por una falta en el mediocampo. Aunque continuó en el terreno de juego, diez minutos después volvió a protagonizar una acción que le costó la expulsión.

Al minuto 37, el delantero intentó disputar un balón con la pierna elevada y terminó golpeando a Jorge Rodarte, jugador de Cruz Azul. El árbitro consideró que la acción ameritaba una segunda amonestación y le mostró la tarjeta roja, por lo que Huerta tuvo que abandonar el encuentro antes del descanso.

🟥EXPULSIÓN🟥 Bien la expulsión del chino Huerta de @PumasMX por golpear de manera temeraria con los tachones al jugador de @CruzAzul No de juzga la intención o no, es la manera en que intentas DISPUTARLE un balón a un rival. 👉Ustedes que opinan? Los leo en el 🎙📺 CANTAVAR https://t.co/YikDcnAYLT — Fernando "el cantante" Guerrero (@cantantearbitro) October 12, 2026

La expulsión representó un golpe para Pumas, que hasta ese momento había dominado buena parte del encuentro y tenía una ventaja de dos goles. La salida del atacante obligó al equipo universitario a reorganizarse para afrontar el resto del partido en inferioridad numérica.

Pumas dejó escapar la ventaja ante Cruz Azul

Con un hombre más, Cruz Azul encontró oportunidades para meterse nuevamente en el encuentro. Agustín Palavecino descontó al minuto 45+3 y acercó a La Máquina antes del descanso.

En la segunda mitad, Robert Morales amplió la ventaja universitaria al minuto 49, pero la reacción celeste continuó hasta que Andrés Montaño y Christian Ebere completaron la remontada para sellar el empate 3-3.

De esta manera, el gol de Huerta quedó como uno de los momentos más destacados de un partido que parecía encaminarse a una victoria de Pumas, pero que terminó con un reparto de puntos.

El Chino pasó de la celebración a la frustración en apenas unos minutos: marcó un golazo, ayudó a poner a su equipo en ventaja y después dejó a los universitarios con diez hombres. Su actuación resumió una noche de contrastes para Pumas en el cierre de la Jornada 11 del Apertura 2026.