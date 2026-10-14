Destacan logros de seleccionados de Quintana Roo en la disciplina del Fisicoconstructivismo y Fitness

Sebastián Muñoz Ruiz, presidente de la Asociación Quintanarroense de Físicoconstructivismo y Fitness, declaró que cerrarán el año con grandes logros de los seleccionados de la entidad en el deporte del músculo.

“Estamos muy satisfechos de los resultados que lograron los seleccionados de Quintana Roo, en el Míster México fue un gran éxito y éramos pocos con una delegación de 18 seleccionados, por lo que es la primera vez que llevamos poquitos, pero íbamos muy bien representados”, expresó en entrevista el presidente.

Cuestionado el directivo sobre los logros que ha conseguido al cierre del año 2026; destacó que son muy buenos a pesar de que fue un año malo en el tema de crecimiento del deporte.

“Hemos tenido participaciones muy importantes precisamente, el Guatemala se llevó a cabo el Panamericano de la especialidad; en el cual fue Fernando Arguelles fue el campeón absoluto en la categoría Men's Physique, por lo que estamos muy contentos de su logro”, expresó.

Agregó que también en el Míster Universo de Colombia se lograron grandes victorias, las que pusieron el nombre de la entidad en los más alto.

“Luego este fin de semana pasado tubitos en Colombia un campeonato abierto el Míster Universo, en el cual fueron tres atletas nuestras; Alcaid Fernández que quedó en segundo lugar en la categoría Bikini, mientras Vanessa García se quedó en segundo sitio en su categoría Wellness y Rubi Herrea que quedó sexto en su categoría Figura”, informó.

En este tema el entrevistado adelantó que cerrarán el año con cuatro eventos; el primero el Míster Bahia, que se realizará en la capital del estado Chetumal.

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“El próximo 24 de este mes organizaremos en la Capital de la entidad, Chetumal, Míster Bahia un evento que ya lleva 15 años realizando y esperamos tener una buena asistencia”, explicó. Sobre el tercer magno vento adelantó que será la Copa Esmeralda.

“Después ya de hecho estamos preparando todo para la Copa Esmeralda, que es un campeonato Nacional para Principiantes y Novatos, en el cual recibimos a un poco más de 200 competidores de toda la República”, apuntó.

Sobre el cuarto evento con el que cerrarán el año; el entrevistado explicó que será la Diamont Cup Internacional.

“La Diamont Cup es un evento internacional en el cual, el interés principal es buscar su carnet internacional, los que participan y asisten de todo el continente y ocasiones llegan de Europa y se realizará del 13 al 15 de noviembre del presente año”, expresó.

Finalmente, Muñoz Ruiz adelantó que cerrarán el año con el magno evento de premiación a lo mejor de lo mejor en la disciplina citada.

“Tenemos el cierre el 5 de diciembre del 2026, con el Míster Cancún y es ahí donde galardonamos lo mejor del año deportistas y entrenadores”, concluyó.