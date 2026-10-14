¡Vinicius Jr se pierde el Clásico! El jugador del Real Madrid tendrá que cuatro partidos de sanción

El Real Madrid va a tener una sensible baja para el partido ante el Barcelona, luego de confirmarse la sanción de cuatro partidos para Vinicius Junior, esto por su comportamiento y expulsión en duelo ante el Valencia.

La resolución de la Real Federación Española de Futbol (RFEF), el castigo se fijó de la siguiente forma, dos partidos por la agresión en contra de Nathan Saliba y otros dos por su reacción ante la tarjeta roja que le mostraron.

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¿Qué partidos se va a perder Vinicius Junior?

Por ese motivo, el delantero brasileño, no podrá estar en el clásico ante el Barcelona el 25 de octubre, tampoco se podrá contar con él para los duelos ante Sevilla, Racing y Valencia, por lo que no va a tener actividad en La Liga, hasta el mes de noviembre.

¿Por qué fue castigado Vinicius Junior?

En el partido entre Real Madrid y Villarreal, el brasileño cometió una falta en contra de Saliba cerca del minuto 70, al tomarlo del cabello, por lo que tuvo que entrar el VAR, por lo que el gol que había derivado de esa jugada fue anulado, y Vinicius Junior fue expulsado.

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Tras ver la tarjeta roja, el brasileño perdió la cabeza y tuvo que ser contenido por sus compañeros de equipo; sin embargo, sus acciones han sido la causa de dos de los cuatro partidos que recibió de sanción.

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